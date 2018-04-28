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    Прем’єр-ліга. «Чорноморець» на виїзді здолав «Сталь»

    Ця перемога дозволила одеситам обійти «Сталь» у турнірній таблиці
    В матчі 29 туру УПЛ «Чорноморець» на «Оболонь Арені» переміг «Сталь» та піднявся з останньої позиції в турнірній таблиці. Рахунок відкрила «Сталь» на 22 хвилині матчу. Після подачі кутового Климчук переправив м'яч у ворота «Чорноморця». Одесити не забарились з відповіддю – Третьяков
    • Вчора, 18:58
    • Розсилка
    &laquo;Сталь&raquo; &ndash; &laquo;Чорноморець&raquo;. Фото: Getty Images
    «Сталь» – «Чорноморець». Фото: Getty Images

    Ця перемога дозволила одеситам обійти «Сталь» у турнірній таблиці

    В матчі 29 туру УПЛ «Чорноморець» на «Оболонь Арені» переміг «Сталь» та піднявся з останньої позиції в турнірній таблиці.

    Рахунок відкрила «Сталь» на 22 хвилині матчу. Після подачі кутового Климчук переправив м'яч у ворота «Чорноморця». Одесити не забарились з відповіддю – Третьяков після пасу Гладкого увійшов у штрафний майданчик та переграв Пенькова.

    У другому таймі підопічні Фролова зуміли забити вдруге. Після розіграшу кутового та хаосу у штрафному майданчику «Сталі» Іван Бобко ударом з льоту вивів «Чорноморець» вперед.

    Обидві команди мали моменти для того, щоб змінити рахунок на табло. Найбільш небезпечний момент був у «Сталі», проте м'яч після удару Мисика влучив у сітку із зовнішнього боку.

    Ця перемога дозволила одеситам обійти «Сталь» у турнірній таблиці. В активі «Чорноморця» 25 очок та 11 позиція, у «Сталі» на 2 пункти менше.

    Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

    29-ий тур

    «Сталь» – «Чорноморець» – 1:2

    Голи: Климчук(22) – Третьяков(25), Бобко(65)

    Джерело: Футбол 24

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