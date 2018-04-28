Прем’єр-ліга. «Чорноморець» на виїзді здолав «Сталь»

Ця перемога дозволила одеситам обійти «Сталь» у турнірній таблиці

В матчі 29 туру УПЛ «Чорноморець» на «Оболонь Арені» переміг «Сталь» та піднявся з останньої позиції в турнірній таблиці. Рахунок відкрила «Сталь» на 22 хвилині матчу. Після подачі кутового Климчук переправив м'яч у ворота «Чорноморця». Одесити не забарились з відповіддю – Третьяков



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«Сталь» – «Чорноморець». Фото: Getty Images

Ця перемога дозволила одеситам обійти «Сталь» у турнірній таблиці

В матчі 29 туру УПЛ «Чорноморець» на «Оболонь Арені» переміг «Сталь» та піднявся з останньої позиції в турнірній таблиці.

Рахунок відкрила «Сталь» на 22 хвилині матчу. Після подачі кутового Климчук переправив м'яч у ворота «Чорноморця». Одесити не забарились з відповіддю – Третьяков після пасу Гладкого увійшов у штрафний майданчик та переграв Пенькова.

У другому таймі підопічні Фролова зуміли забити вдруге. Після розіграшу кутового та хаосу у штрафному майданчику «Сталі» Іван Бобко ударом з льоту вивів «Чорноморець» вперед.

Обидві команди мали моменти для того, щоб змінити рахунок на табло. Найбільш небезпечний момент був у «Сталі», проте м'яч після удару Мисика влучив у сітку із зовнішнього боку.

Ця перемога дозволила одеситам обійти «Сталь» у турнірній таблиці. В активі «Чорноморця» 25 очок та 11 позиція, у «Сталі» на 2 пункти менше.

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

29-ий тур

«Сталь» – «Чорноморець» – 1:2

Голи: Климчук(22) – Третьяков(25), Бобко(65)

Джерело: Футбол 24