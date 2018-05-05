  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Прем’єр-ліга. «Чорноморець» та «Карпати» зіграли внічию

    «Карпати» з 33 балами перебувають на відстані 3 пунктів від зони перехідних матчів
    «Карпати» поділили очки з «Чорноморцем» в 30 турі УПЛ. «Чорноморець» активніше розпочав матч, але пропустив швидкий гол. Гуцуляк змістився з лівого флангу і відпасував на Шведа, а той проскочив повз Смірнова та влучно пробив у дальній кут. Повівши в рахунку, «Карпати» взяли гру під свій контроль,
    • Сьогодні, 18:56
    • Розсилка
    &laquo;Чорноморець&raquo; &ndash; &laquo;Карпати&raquo;. Фото: Getty Images
    «Чорноморець» – «Карпати». Фото: Getty Images

    «Карпати» з 33 балами перебувають на відстані 3 пунктів від зони перехідних матчів

    «Карпати» поділили очки з «Чорноморцем» в 30 турі УПЛ.

    «Чорноморець» активніше розпочав матч, але пропустив швидкий гол. Гуцуляк змістився з лівого флангу і відпасував на Шведа, а той проскочив повз Смірнова та влучно пробив у дальній кут.

    Повівши в рахунку, «Карпати» взяли гру під свій контроль, однак наприкінці першої половини зустрічі вже господарі мали декілька дуже хороших шансів забити. Татарков і Гладкий їх не використали.

    По перерві протягом 15 хвилин значно гостріше атакували львів'яни, після чого «Чорноморець» величезними силами пішов уперед. Моменти та напівмоменти з гри «моряки» не реалізували, а от зі штрафного відігралися. Ковалець навісив на дальню стійку, звідки Гладкий перевів на Смірнова, а захисник проштовхнув м'яч у сітку.

    До фінального свистка команди діяли на зустрічних курсах, але вирвати перемогу нікому не вдалося. «Чорноморець» набрав 26 очок і відірвався від останнього місця на 3 пункти. «Карпати» з 33 балами перебувають на відстані 3 пунктів від зони перехідних матчів.

    Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

    30-ий тур

    «Чорноморець» – «Карпати» – 1:1

    Голи: Смірнов(75) – Швед(14)

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Прем'єр Ліга ФК Карпати ФК Чорноморець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ