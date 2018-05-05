Прем’єр-ліга. «Чорноморець» та «Карпати» зіграли внічию
- Сьогодні, 18:56
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Розсилка
«Карпати» з 33 балами перебувають на відстані 3 пунктів від зони перехідних матчів
«Карпати» поділили очки з «Чорноморцем» в 30 турі УПЛ.
«Чорноморець» активніше розпочав матч, але пропустив швидкий гол. Гуцуляк змістився з лівого флангу і відпасував на Шведа, а той проскочив повз Смірнова та влучно пробив у дальній кут.
Повівши в рахунку, «Карпати» взяли гру під свій контроль, однак наприкінці першої половини зустрічі вже господарі мали декілька дуже хороших шансів забити. Татарков і Гладкий їх не використали.
По перерві протягом 15 хвилин значно гостріше атакували львів'яни, після чого «Чорноморець» величезними силами пішов уперед. Моменти та напівмоменти з гри «моряки» не реалізували, а от зі штрафного відігралися. Ковалець навісив на дальню стійку, звідки Гладкий перевів на Смірнова, а захисник проштовхнув м'яч у сітку.
До фінального свистка команди діяли на зустрічних курсах, але вирвати перемогу нікому не вдалося. «Чорноморець» набрав 26 очок і відірвався від останнього місця на 3 пункти. «Карпати» з 33 балами перебувають на відстані 3 пунктів від зони перехідних матчів.
Чемпіонат України. Прем’єр-ліга
30-ий тур
«Чорноморець» – «Карпати» – 1:1
Голи: Смірнов(75) – Швед(14)
Джерело: Футбол 24