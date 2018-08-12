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    Прем’єр-ліга. «Чорноморець» здобув мінімальну перемогу над «Десною»

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    Прем’єр-ліга. «Чорноморець» здобув мінімальну перемогу над «Десною»

    Одесити піднімаються на четверте місце у турнірній таблиці

    «Чорноморець» здобув 260-ту перемогу у чемпіонатах України з футболу.

    Сталося це 12 серпня 2018 року у поєдинку 4-го туру проти чернігівської «Десни».

    Долю зустрічі вирішив один гол, який ближче до завершення поєдинку забив Євген Смірнов.

    Зазначимо, що це був третій матч між даними суперниками, і тричі перемогу святкувала одеська команда.

    Прем’єр-ліга України з футболу

    Матч 4-го туру

    «Чорноморець» (Одеса) – «Десна» (Чернігів) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Смірнов (72)

    «Чорноморець»: Літовченко, Романюк, Рижук, Грачов, Трубочкін, Савченко (Мусолітін, 87), Смірнов, Чорній, Бабенко, Татарков, Діденко (Штогрін, 74).

    «Десна»: Паст, Братков, Огіря Владислав           , Хльобас, Філіппов, Кісіль (Старенький, 67), Гітченко, А. Фаворов (Коберідзе, 82), Люлька (Банасевич, 54), Мостовий, Д. Фаворов.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем'єр Ліга ФК Чорноморець ФК «Десна»
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