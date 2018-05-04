Прем'єр-ліга. «Динамо» прийме «Маріуполь», а «Шахтар» – «Зорю». Анонс матчів 30-го туру

У п'ятницю, 4 травня, о 19:00 матчем у Києві стартує 30-й тур УПЛ

«Динамо» – ФК «Маріуполь» У двох протистояннях столичних і азовців, які відбулися поточного сезону, забито сумарні 11 м’ячів. У Києві було 5:1, у Маріуполі – 2:3, щоразу на користь «Динамо». Це дає обґрунтовану підставу сподіватися, що й третій матч буде дуже результативний. І марно нагадувати,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У п'ятницю, 4 травня, о 19:00 матчем у Києві стартує 30-й тур УПЛ

«Динамо» – ФК «Маріуполь»

У двох протистояннях столичних і азовців, які відбулися поточного сезону, забито сумарні 11 м’ячів. У Києві було 5:1, у Маріуполі – 2:3, щоразу на користь «Динамо». Це дає обґрунтовану підставу сподіватися, що й третій матч буде дуже результативний. І марно нагадувати, що перемога однаково потрібна як господарям поля, так і гостям.

Відсторонення: немає — немає.

«Верес» – «Ворскла»

Суботня частина туру почнеться матчем команд, які перебувають в одній групі чемпіонату, однак вирішують різні завдання: полтавці борються за бронзу, рівняни – за єврокубки. Специфіка зустрічі, яка почнеться о 14:00, у кадрах: 30-й тур пропустять 11 відсторонених гравців, із них п’ятеро виступають за «Верес» і «Ворсклу».

Відсторонення: Адамюк, Сімінін — Даллку, Чеснаков, Чижов.

«Чорноморець» – «Карпати»

Минулого туру, здобувши дуже важливу перемогу, підопічні Фролова значно покращили собі настрій, хоча вона не вплинула на їхнє турнірне становище надто відчутно. Тоді ж львів’яни вперше за тривалий час не набрали очок, при цьому показавши хорошу гру. В очній зустрічі як господарям поля, так і гостям треба націлюватися на заліковий максимум.

Відсторонення: немає — немає.

«Шахтар» – «Зоря»

Безсумнівно, центральний поєдинок туру: перша команда чемпіонату прийме четверту, яка всю весну відчайдушно намагається довести своє право повторно завоювати бронзові медалі. Поточного сезону «гірники» та луганці подарували матчі на всяк смак: була перемога «Зорі», драматичний виграш «Шахтаря» у Кубку, врешті, недавній розгром.

Відсторонення: Кайоде, Марлос — Чечер, Сваток.

«Олімпік» – «Сталь»

Круте піке донеччан триває: вони вже за три залікові пункти від зони вильоту. До завершення сезону – три тури, відтак іще одна-дві поразки можуть стати фатальними для підопічних Санжара. У їхнього суперника ситуація ще складніша: остання сходинка з двоочковим відставанням від передостаннього місця змушує кам’янчан активізувати всі сили.

Відсторонення: Г. Пасіч — немає.

ФК «Олександрія» – «Зірка»

Дербі Кіровоградщини як ендшпіль туру. Цього сезону воно отримало специфічний – і не скажеш, що позитивний – ракурс: усі три зустрічі цих колективів принесли нульові нічиї. Думається, цього разу такого рахунку не буде, зате буде особлива інтрига: якщо переможуть олександрійці, автоматично стануть головними претендентами на Трофей престижу УПЛ.

Відсторонення: Банада — немає.

Джерело: УПЛ