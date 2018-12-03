Прем'єр-ліга. «Динамо» завдяки двом пенальті перемогло «Чорноморець»



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Циганков відкрив рахунок у матчі Фото: ФК Динамо

Форвард «Динамо» Артем Бєсєдін забив дебютний гол у цьому сезоні в УПЛ

У 17-му турі Прем'єр-ліги «Динамо» вдома обіграло «Чорноморець» - 2:0.

Шапаренко заробив пенальті, а Циганков реалізував його на 21-й хвилині матчу.

Грачов зіграв рукою у власному карному, Бєсєдін на 61-й хвилині реалізував другий пенальті в грі.

Зазначимо, що форвард «Динамо» Артем Бєсєдін забив дебютний гол у цьому сезоні в УПЛ.

Останній раз в УПЛ він забивав в УПЛ 22 квітня, коли оформив дубль у грі з «Вересом» (4:1).

Всього це другий гол Бєсєдіна в сезоні, перший він забив 14 серпня в матчі зі Славією (2:0) в Лізі чемпіонів.

Також в його активі два асисти в 12 матчах.

У грі з «Чорноморцем» 22-річний нападник вийшов на поле вперше з 7 жовтня.

Прем'єр-ліга України

Матч 17-го туру

«Динамо» - «Чорноморець» 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - Циганков (21, пен), 2:0 - Бєсєдін (61, пен)

«Динамо»: Бойко, Шабанов, Бурда, Сідклей (Бєсєдін, 46), Кендзьора, Шепелєв, Че-Че (Сидорчук, 61), Шапаренко (Дуелунд, 81), Вербич, Циганков, Миколенко

«Чорноморець»: Кожухарь, Трубочкін (Татарков, 80), Міщенко, Грачов, Норенков, Чорній, Бабенко, Мусолітін (Хамелюк, 90), Рижук, Коваль, Семенів

Попередження: Норенков (52), Грачов (60), Семенів (70), Бєсєдін (71), Сидорчук (78), Мусолітін (80), Шабанов (81), Коваль (82), Циганков (87), Вербич (87)

Джерело: Tribuna.com