  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Прем'єр-ліга. «Маріуполь» розгромно переграв «Зірку», «Зоря» здолала «Карпати»

    Андрій Боярчук у матчі «Зірка»-«Маріуполь» оформив хет-трик
    «Зірка» - «Маріуполь» «Маріуполь» вдало розпочав весняну частину сезону в УПЛ, розбивши «Зірку» на її полі. Вже на 26-й хвилині «чайки» вели в рахунку 2:0 завдяки дублю Борячука, а у другому таймі Андрій оформив хет-трик. Команда з Кропивницького не змогла забити бодай 1 м'яч, маючи
    • Сьогодні, 15:55
    • Розсилка
    &laquo;Карпати&raquo; - &laquo;Зоря&raquo;. Фото: Getty Images
    «Карпати» - «Зоря». Фото: Getty Images

    Андрій Боярчук у матчі «Зірка»-«Маріуполь» оформив хет-трик

    «Зірка» - «Маріуполь»

    «Маріуполь» вдало розпочав весняну частину сезону в УПЛ, розбивши «Зірку» на її полі.

    Вже на 26-й хвилині «чайки» вели в рахунку 2:0 завдяки дублю Борячука, а у другому таймі Андрій оформив хет-трик. Команда з Кропивницького не змогла забити бодай 1 м'яч, маючи велику кількість моментів.

    У підсумку, «Маріуполь» здобув 3 очки і увійшов у першу шістку УПЛ, маючи 26 очок. «Зірка» знаходиться на 20 сходинці і має 18 очок.

    «Карпати» - «Зоря»

    «Карпати» програли «Зорі» в 20 турі української Прем'єр-ліги.

    «Зоря» могла відкрити рахунок до перерви, але Харатін не реалізував пенальті. Перший тайм пройшов без голів, а на старті другої половини зустрічі «Карпати» зуміли забити. Арбітр скасував той гол через суперечливий офсайд, а через декілька хвилин вже «Зоря» вийшла вперед – Тимчик вдало підключився до атаки.

    Після цього гості діяли впевненіше і на 72 хвилині подвоїли перевагу зусиллями Юрі, який скористався тим, що львівська оборона не спромоглася вибити м'яч з власного штрафного майданчика.

    Таким чином, «Зоря» перемогла, набрала 30 очок і закріпилася на 4 місці. Ну а «Карпати» з 15 пунктами залишилися на останньому місці в турнірній таблиці.

    Чемпіонат України. Прем'єр-ліга

    20-ий тур

    «Зірка» - «Маріуполь» - 0:3

    Голи: Боярчук(10, 26, 57)

    «Карпати» - «Зоря» - 0:2

    Голи: Тимчук(55), Юрі(72)

    Джерело: Футбол 24

    чемпіонат України ФК «Маріуполь» «Зоря» ФК «Зірка» ФК Карпати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ