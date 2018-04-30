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    Прем'єр-ліга. Матчі 31-го туру «Шахтар» і «Динамо» зіграють одночасно

    Команди проведуть поєдинки 13 травня
    Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 31-го туру чемпіонату України сезону 2017/18 років Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги. 31 тур 12 травня (субота) «Зірка» – «Карпати» – 14:00 «Олімпік» – «Чорноморець» – 17:00
    • Сьогодні, 12:04
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    Команди проведуть поєдинки 13 травня

    Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 31-го туру чемпіонату України сезону 2017/18 років

    Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги.

    31 тур

    12 травня (субота)

    «Зірка» – «Карпати» – 14:00

    «Олімпік» – «Чорноморець» – 17:00

    «Сталь» – «Олександрія» – 17:00

    13 травня (неділя)

    «Шахтар» – «Верес» – 19:30

    «Зоря» – «Динамо» – 19:30

    «Маріуполь» – «Ворскла» – 19:30

    Раніше стало відомо, коли «Шахтар» і «Динамо» зіграють матчі 30-го туру Прем'єр-ліги.

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