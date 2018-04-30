Прем'єр-ліга. Матчі 31-го туру «Шахтар» і «Динамо» зіграють одночасно
- Сьогодні, 12:04
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Команди проведуть поєдинки 13 травня
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 31-го туру чемпіонату України сезону 2017/18 років
Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги.
31 тур
12 травня (субота)
«Зірка» – «Карпати» – 14:00
«Олімпік» – «Чорноморець» – 17:00
«Сталь» – «Олександрія» – 17:00
13 травня (неділя)
«Шахтар» – «Верес» – 19:30
«Зоря» – «Динамо» – 19:30
«Маріуполь» – «Ворскла» – 19:30
Раніше стало відомо, коли «Шахтар» і «Динамо» зіграють матчі 30-го туру Прем'єр-ліги.