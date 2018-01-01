Прем'єр-ліга. «Олександрія» вирвала перемогу у «Маріуполя», «Карпати» та «Чорноморець» розійшлися миром

У суботу, 24 лютого, відбулися 2 матчі в рамках чемпіонату України з футболу

«Олександрія» - «Маріуполь» «Олександрія» вдома мінімально здолала «Маріуполь» (1:0) в 21-му турі УПЛ. «Олександрія» буквально вимучила перемогу завдяки голу в кінці - Гліб Бухал скористався фланговою подачею і плутаниною в захисті «Маріуполя», проткнув м'яч в ближній кут



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«Олександрія» - «Маріуполь». Фото: ФК Олександрія

У суботу, 24 лютого, відбулися 2 матчі в рамках чемпіонату України з футболу

«Олександрія» - «Маріуполь»

«Олександрія» вдома мінімально здолала «Маріуполь» (1:0) в 21-му турі УПЛ.

«Олександрія» буквально вимучила перемогу завдяки голу в кінці - Гліб Бухал скористався фланговою подачею і плутаниною в захисті «Маріуполя», проткнув м'яч в ближній кут воріт гостей - 1:0.

Команди відрізками видавали динамічну гру, то набираючи, то знижуючи оберти. Хоча більше моментів було у «Маріуполя», який перегравав оборону «Олександрії» за рахунок класу футболістів атаки.

Вся надія була на другу половину зустрічі, але гол відбувся лише в кінцівці - на 88-й хвилині ворота Худжамова вразив Гліб Бухал. «Маріуполь» нічим відповісти не встиг.

«Маріуполь» після поразки, з урахуванням трьох очок за технічну перемогу над «Динамо», залишається з 29-ма очками на 5-му місці. «Олександрія» ж з 22-ма очками залишається на 8-й позиції.

«Чорноморець» - Карпати»

У матчі 21 туру УПЛ «Чорноморець» та «Карпати» на засніженому полі розписали нульову нічию.



Одесу накрив снігопад, тому, попри боротьбу працівників стадіону за більш-менш якісне поле, командам довелося зіграти на засніженій поляні. У дебюті суперники обмінялися небезпечними моментами, а потім «Чорноморець» залишився в меншості – «Ковалець» відповів «Вербному» на поштовх, вдаривши опонента в обличчя.

Проте, отримавши чисельну перевагу, «Карпати» нею не скористалися. Більше того, одесити продовжували періодично турбувати оборону львів'ян. Наприкінці поєдинку дует Бойчишин-Друді кинув у бій колумбійців Бедою та Кортеса, але це не принесло гостям жодних дивідендів.

«Карпати» набирають 19 очок і підіймаються на 9-те місце, обійшовши «Зірку». Натомість «Чорноморець» (18 пунктів) порівнявся із клубом з Кропивницького.

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

21-ий тур

«Олександрія» - «Маріуполь» - 1:0

Гол: Бухал(88)

«Чорноморець» - Карпати» - 0:0