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    Прем’єр-ліга. «Олександрія» здолала «Сталь», «Олімпік» вирвав перемогу у «Чорномореця»

    • Сьогодні, 18:56
    • Розсилка
    &laquo;Олімпік&raquo; - &laquo;Чорноморець&raquo;. Фото: Getty Images
    «Олімпік» - «Чорноморець». Фото: Getty Images

    Відбулися два матчі 31 туру української Прем'єр-ліги

    «Олександрія» виграла турнір другої шістки УПЛ, здобувши перемогу над «Сталлю» (2:1) в 31-му турі.

    Олександрійці двічі вразили ворота «Сталі» в кінцівці зустрічі. Рахунок відкрив Андрій Бацула, який відзначився після передачі Василя Грицука. А через три хвилини другий гол забив Андрій Цуріков.

    В паралельному матчі «Олімпік» курйозно здолав «Чорноморець» завдяки автоголу Люльки – 1:0.

    «Олімпік» завдяки перемозі за тур до кінця чемпіонату гарантував собі як мінімум дев'яте місце в турнірній таблиці.

    Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

    31-ий тур

    «Сталь» - «Олександрія» - 1:2

    Голи: Мисик(90+1) – Бацула(75), Цуріков(78)

    «Олімпік» - «Чорноморець» - 1:0

    Гол: Люлька(89 автогол)

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