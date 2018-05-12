Прем’єр-ліга. «Олександрія» здолала «Сталь», «Олімпік» вирвав перемогу у «Чорномореця»
- Сьогодні, 18:56
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«Олімпік» - «Чорноморець». Фото: Getty Images
Відбулися два матчі 31 туру української Прем'єр-ліги
«Олександрія» виграла турнір другої шістки УПЛ, здобувши перемогу над «Сталлю» (2:1) в 31-му турі.
Олександрійці двічі вразили ворота «Сталі» в кінцівці зустрічі. Рахунок відкрив Андрій Бацула, який відзначився після передачі Василя Грицука. А через три хвилини другий гол забив Андрій Цуріков.
В паралельному матчі «Олімпік» курйозно здолав «Чорноморець» завдяки автоголу Люльки – 1:0.
«Олімпік» завдяки перемозі за тур до кінця чемпіонату гарантував собі як мінімум дев'яте місце в турнірній таблиці.
Чемпіонат України. Прем’єр-ліга
31-ий тур
«Сталь» - «Олександрія» - 1:2
Голи: Мисик(90+1) – Бацула(75), Цуріков(78)
«Олімпік» - «Чорноморець» - 1:0
Гол: Люлька(89 автогол)