Прем’єр-ліга. «Олександрія» здолала «Сталь», «Олімпік» вирвав перемогу у «Чорномореця»

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«Олімпік» - «Чорноморець». Фото: Getty Images

Відбулися два матчі 31 туру української Прем'єр-ліги

«Олександрія» виграла турнір другої шістки УПЛ, здобувши перемогу над «Сталлю» (2:1) в 31-му турі.

Олександрійці двічі вразили ворота «Сталі» в кінцівці зустрічі. Рахунок відкрив Андрій Бацула, який відзначився після передачі Василя Грицука. А через три хвилини другий гол забив Андрій Цуріков.

В паралельному матчі «Олімпік» курйозно здолав «Чорноморець» завдяки автоголу Люльки – 1:0.

«Олімпік» завдяки перемозі за тур до кінця чемпіонату гарантував собі як мінімум дев'яте місце в турнірній таблиці.

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

31-ий тур

«Сталь» - «Олександрія» - 1:2

Голи: Мисик(90+1) – Бацула(75), Цуріков(78)

«Олімпік» - «Чорноморець» - 1:0

Гол: Люлька(89 автогол)