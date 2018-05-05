Прем’єр-ліга. «Шахтар» на останніх хвилинах матчу виривав перемогу у «Зорі»

«Шахтар» набрав 72 очки та відірвався від «Динамо» у чемпіонських перегонах на 5 пунктів

У 30 турі УПЛ донеччани вдома переграли луганців з рахунком 2:1. Перший момент у матчі створила «Зоря», однак Громов з вигідної позиції пробив у П’ятова. Протягом наступної години ігрового часу луганці більше не підходили до воріт «Шахтаря», до певного часу всі моменти виникали у володіннях Луніна. Гру



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«Шахтар» – «Зоря». Фото: Getty Images

«Шахтар» набрав 72 очки та відірвався від «Динамо» у чемпіонських перегонах на 5 пунктів

У 30 турі УПЛ донеччани вдома переграли луганців з рахунком 2:1.

Перший момент у матчі створила «Зоря», однак Громов з вигідної позиції пробив у П’ятова. Протягом наступної години ігрового часу луганці більше не підходили до воріт «Шахтаря», до певного часу всі моменти виникали у володіннях Луніна.

Гру «гірників» в атаці вели бразильські збірники Фред, Тайсон та Ісмаїлі. На 20 хвилині їхні зусилля принесли результат. Фред обігрався з Тайсоном і вивів на ударну позицію Феррейру – Факундо уникнув офсайду та відкрив рахунок у зустрічі.

Домінація «Шахтаря» продовжувалася до перерви та після неї. Хороший удар Тайсона прийняла на себе стійка, пару моментів змарнував Петряк, а Гордієнко та Чеберко самовіддано стелилися в підкатах у власному штрафному майданчику.

«Зоря» майже не переходила центр поля, тому Юрій Вернидуб пішов ва-банк, замінивши центрбека Ель-Буаззаті та форварда Кочергіна. Вже через хвилину гості зрівняли рахунок – Луньов справа підкручував м'яч у дальній кут, а рикошет від голови Юрі зробив траекторію польоту сфери ідеальною.

«Шахтар» з новими силами побіг вперед створювати моменти. Тепер вже настав час Луніна, який буквально врятував команду після ударів Фреда та Дентінью. Однак під завісу основного часу Тайсон виконав прохід крізь всю оборону «Зорі» та вирвав для «гірників» перемогу.

Таким чином, «Шахтар» набрав 72 очки та відірвався від «Динамо» у чемпіонських перегонах на 5 пунктів. «Зоря» з 43 балами залишилася на 4 місці – відставання від «Ворскли» складає 2 пункти.

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

30-ий тур

«Шахтар» – «Зоря» – 2:1

Голи: Феррейра(20), Тайсон(89) – Юрі(63)

Джерело: Футбол 24