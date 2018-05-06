Прем’єр-ліга. «Сталь» на виїзді здолала «Олімпік»
- Сьогодні, 15:52
-
Розсилка
«Олімпік» продовжив свою безвиграшну серію до семи матчів поспіль
Матч 30 туру УПЛ між «Олімпіком» та кам'янською «Сталлю» завершився перемогою команди Ніколая Костова.
Матч не радував великою кількістю моментів - особливо у першому таймі, де команди завдали лише по одному неточному удару по воротах.
По перерві ж краще заграла «Сталь», якій вдалося перевершити господарів за основними статистичними показниками. В цьому дуже допомогло вилучення Дороніна на 59 хвилині. Тим не менш, «Олімпік» відставав не дуже, тож здавалося, що матч завершиться внічию і, можливо, без голів. Однак, на 79-й хвилині Орест Кузик влучним ударом вивів «Сталь» уперед, а на 90+1 крапку в матчі поставив Копитов - 0:2
Таким чином, «Олімпік» продовжив свою безвиграшну серію до семи матчів поспіль, програвши при цьому п'ять. Команда з 33 очками залишається на 8 сходинці турнірної таблиці. «Сталь» же набрала 26 очок, збергіючи 10 місце та відстаючи від «Зірки» на чотири очки - при цьому останні свій матч ще не зіграли.
Чемпіонат України. Прем’єр-ліга
30-ий тур
«Олімпік» - «Сталь» - 0:2
Голи: Кузик(79), Копитов(90+1)
Джерело: Футбол 24