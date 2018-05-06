Прем’єр-ліга. «Сталь» на виїзді здолала «Олімпік»

«Олімпік» продовжив свою безвиграшну серію до семи матчів поспіль

Матч 30 туру УПЛ між «Олімпіком» та кам'янською «Сталлю» завершився перемогою команди Ніколая Костова. Матч не радував великою кількістю моментів - особливо у першому таймі, де команди завдали лише по одному неточному удару по воротах. По перерві ж краще заграла «Сталь», якій вдалося перевершити господарів за



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«Олімпік» - «Сталь». Фото: Getty Images

«Олімпік» продовжив свою безвиграшну серію до семи матчів поспіль

Матч 30 туру УПЛ між «Олімпіком» та кам'янською «Сталлю» завершився перемогою команди Ніколая Костова.

Матч не радував великою кількістю моментів - особливо у першому таймі, де команди завдали лише по одному неточному удару по воротах.

По перерві ж краще заграла «Сталь», якій вдалося перевершити господарів за основними статистичними показниками. В цьому дуже допомогло вилучення Дороніна на 59 хвилині. Тим не менш, «Олімпік» відставав не дуже, тож здавалося, що матч завершиться внічию і, можливо, без голів. Однак, на 79-й хвилині Орест Кузик влучним ударом вивів «Сталь» уперед, а на 90+1 крапку в матчі поставив Копитов - 0:2

Таким чином, «Олімпік» продовжив свою безвиграшну серію до семи матчів поспіль, програвши при цьому п'ять. Команда з 33 очками залишається на 8 сходинці турнірної таблиці. «Сталь» же набрала 26 очок, збергіючи 10 місце та відстаючи від «Зірки» на чотири очки - при цьому останні свій матч ще не зіграли.

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

30-ий тур

«Олімпік» - «Сталь» - 0:2

Голи: Кузик(79), Копитов(90+1)

Джерело: Футбол 24