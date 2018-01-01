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    Прем’єр-ліга. «Сталь» впевнено перемогла «Олександрію»

    «Сталь» та «Олександрія» значно активніше заграли в другому таймі
    Підопічні Ніколая Костова несподівано перемогли команду Володимира Шарана на «Оболонь-Арені» в Києві. Ця звитяга стала першою для болгарина на чолі «сталеварів». У першому таймі команди продемонстрували традиційний «весняний» футбол - багато боротьби на важкому полі, чимало фолів і обмаль моментів.
    • Сьогодні, 15:54
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    &laquo;Сталь&raquo; - &laquo;Олександрія&raquo;. Фото: ФК Сталь
    «Сталь» - «Олександрія». Фото: ФК Сталь

    «Сталь» та «Олександрія» значно активніше заграли в другому таймі

    Підопічні Ніколая Костова несподівано перемогли команду Володимира Шарана на «Оболонь-Арені» в Києві. Ця звитяга стала першою для болгарина на чолі «сталеварів».

    У першому таймі команди продемонстрували традиційний «весняний» футбол - багато боротьби на важкому полі, чимало фолів і обмаль моментів. По-справжньому в гру ні Паньків, ні Пеньков у першій половині матчу не вступали.

    Отримавши настанови від тренерів у перерві, «Сталь» та «Олександрія» значно активніше заграли в другому таймі.

    І якщо Грицук не зумів вивести олександрійців вперед, то «сталевари» зі своїх моментів витиснули максимум. Спочатку Нурієв втік у контратаку правим флангом і знайшов точною передачею у центрі штрафного майданчика Копитов. А за п'ять хвилин Климчук обіграв Паньківа, який необачно покинув ворота, і спокійно відправив м'яч у сітку – 2:0.

    Чемпіонат України. Прем'єр-ліга

    20-ий тур

    «Сталь» - «Олександрія» - 2:0

    Голи: Копитов(71), Климчук( 76)

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України «Сталь» ФК Олександрія
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