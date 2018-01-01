Прем’єр-ліга. «Сталь» впевнено перемогла «Олександрію»

«Сталь» та «Олександрія» значно активніше заграли в другому таймі

Підопічні Ніколая Костова несподівано перемогли команду Володимира Шарана на «Оболонь-Арені» в Києві. Ця звитяга стала першою для болгарина на чолі «сталеварів». У першому таймі команди продемонстрували традиційний «весняний» футбол - багато боротьби на важкому полі, чимало фолів і обмаль моментів.



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«Сталь» - «Олександрія». Фото: ФК Сталь

«Сталь» та «Олександрія» значно активніше заграли в другому таймі

Підопічні Ніколая Костова несподівано перемогли команду Володимира Шарана на «Оболонь-Арені» в Києві. Ця звитяга стала першою для болгарина на чолі «сталеварів».

У першому таймі команди продемонстрували традиційний «весняний» футбол - багато боротьби на важкому полі, чимало фолів і обмаль моментів. По-справжньому в гру ні Паньків, ні Пеньков у першій половині матчу не вступали.

Отримавши настанови від тренерів у перерві, «Сталь» та «Олександрія» значно активніше заграли в другому таймі.

І якщо Грицук не зумів вивести олександрійців вперед, то «сталевари» зі своїх моментів витиснули максимум. Спочатку Нурієв втік у контратаку правим флангом і знайшов точною передачею у центрі штрафного майданчика Копитов. А за п'ять хвилин Климчук обіграв Паньківа, який необачно покинув ворота, і спокійно відправив м'яч у сітку – 2:0.

Чемпіонат України. Прем'єр-ліга

20-ий тур

«Сталь» - «Олександрія» - 2:0

Голи: Копитов(71), Климчук( 76)

Джерело: Футбол 24