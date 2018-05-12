Прем’єр-ліга. «Зірка» та «Карпати» розійшлися нічиєю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Зірка» - «Карпати». Фото: Getty Images

«Карпати», набравши 34 очка, піднялися на восьму позицію, потіснивши звідти «Олімпік»

Матч 31 туру УПЛ між «Зіркою» та «Карпатами» завершився бойовою нічиєю.

Перший тайм пройшов за суттєвої переваги «Карпат», які більше контролювали м'яч та мали більше гострих моментів. Найгострішим з них став епізод на 21 хвилині, коли Паст перевів удар Вербного з метрів трьох у поперечину. «Зірка», в свою чергу, відповідала швидкими контратаками, одна з яких призвела до взяття воріт наприкінці першого тайму: Білоног прорвався по флангу, прострілив на Петрова, а той рикошетом від захисиника замкнув – 1:0.

Тим не менш, останнє слово залишилось у таймі за «Карпатами». Заробивши рядовий штрафний у центрі поля, Мар'ян Швед на 45+1 хвилині виконав подачу, а Гафаїті високо підняв руки та зачепив м'яч - пенальті! Хорхе Карраскаль підійшов до точки та пробив у правий кут. Паст перевів м'яч у штангу, однак від неї той залетів у ворота – 1:1.

Другий тайм відзначався великою кількістю боротьби, жовтих карток та гойдалками. «Карпати» продовжили тримати ініціативу у матчі, але час ід часу «Зірка» її перехоплювала. Обидві команди мали шанси забити, однак їм це не вдавалося. Натомість другу жовту на 87-й хвилині отримав Лобай, після чого Ямполя зі штрафного пробив над дев'яткою.

Все ж, голів у другому таймі так і не було забито, тож фінальний свисток головного арбітра зафіксував бойову нічию 1:1. «Зірка» набрала 31 очко та залишилась на десятій позиції у зоні перехідних матчів. До дев'ятого місця їм залишається два очка. «Карпати», набравши 34 очка, піднялися на восьму позицію, потіснивши звідти «Олімпік».

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

31-ий тур

«Зірка» - «Карпати» - 1:1

Голи: Петров(38) – Карраскаль(45+4)

Джерело: Футбол 24