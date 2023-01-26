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У РФ ставлять ППО скрізь, де буває Путін. Данілов розповів, чому це не допоможе

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
У РФ ставлять ППО скрізь, де буває Путін. Данілов розповів, чому це не допоможе
фото з відкритих джерел

Загроз для Росії буде дедалі більше

Системи протиповітряної оборони, які розгортають в Москві та в будь-яких населених пунктах Російської Федерації, не вбережуть Володимира Путіна та інших військових злочинців, відповідальних за смерті та страждання українців. Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» розповів Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

«На сьогодні усі об'єкти, де перебував або може перебувати Путін, обладнані ППО. Не знаю, скільки вони залучили цього металевого мотлоху, але повірте: це не допоможе їм. Та допомога, яку нам надають партнери, проходитиме цю оборону, і загроз для них буде більше і більше», – заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, принаймні гаряча фаза війни закінчиться тоді, коли війська РФ покинуть українську територію. Бо "це не наша провина", оскільки війну розпочала саме країна-агресор. А вже після того будуть «розбірки» з російськими воєнними злочинцями. Причому в процес залучаться інші країни. Приміром, ті, чиї громадяни загинули через збиття літака рейсу  MH-17 у 2014 році. Як відомо, Нідерланди нині активізували свою роботу, аби на рівні ЄСПЛ визнати Росію державою, винною у катастрофі.

Нагадаємо, що нещодавно біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в районі Валдая (Новгородська область) встановили комплекс протиповітряної оборони. До того біля очевидці помітили схожу систему біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьові під Москвою. Ще раніше систему ППО встановили на даху будівлі військового відомства РФ.

Теги: злочини проти людяності путін системи ППО МН17 Олексій Данілов війна

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