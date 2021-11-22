Зірка НБА Джеймс спровокував бійку під час матчу (відео)

Форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» вдруге в кар’єрі вилучили з майданчика

Під час матчу регулярного чемпіонату НБА, в якому «Детройт Пістонс» приймав на домашньому паркеті «Лос-Анджелес Лейкерс», стався скандал за участю Леброна Джеймса. В одному з моментів форвард відмахнувся ліктем від гравця «Детройта» Айзеї Стюарта під час боротьби за м’яч після штрафного кидка та розбив йому брову. Після цього гравці команд влаштували масову бійку просто на майданчику.

Через деякий час Стюарта відвели до роздягальні, а сам Леброн отримав вилучення, і матч було відновлено. Зустріч завершилася перемогою гостей із рахунком 121:116.

ISAIAH STEWART WANTS LEBRON pic.twitter.com/gw6u84Pqr6 — Rob Perez (@WorldWideWob) November 22, 2021

Це вилучення – друге в кар'єрі Джеймса. 2017-го його вигнали за суперечки з арбітрами.

Примітно, що саме в Детройті сталася найстрашніша бійка в історії НБА, коли 2004 року Рон Артест, Джермейн О’Ніл та Стівен Джексон із «Пейсерс» побили кілька місцевих уболівальників.