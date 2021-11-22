  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Зірка НБА Джеймс спровокував бійку під час матчу (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Леброна Джеймса вилучили вдруге в кар'єрі - Зірка НБА Джеймс спровокував бійку під час матчу (відео)
    Леброна Джеймса вилучили вдруге в кар'єрі
    фото з відкритих джерел

    Форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» вдруге в кар’єрі вилучили з майданчика

    Під час матчу регулярного чемпіонату НБА, в якому «Детройт Пістонс» приймав на домашньому паркеті «Лос-Анджелес Лейкерс», стався скандал за участю Леброна Джеймса. В одному з моментів форвард відмахнувся ліктем від гравця «Детройта» Айзеї Стюарта під час боротьби за м’яч після штрафного кидка та розбив йому брову. Після цього гравці команд влаштували масову бійку просто на майданчику.

    Через деякий час Стюарта відвели до роздягальні, а сам Леброн отримав вилучення, і матч було відновлено. Зустріч завершилася перемогою гостей із рахунком 121:116.

    Це вилучення – друге в кар'єрі Джеймса. 2017-го його вигнали за суперечки з арбітрами.

    Примітно, що саме в Детройті сталася найстрашніша бійка в історії НБА, коли 2004 року Рон Артест, Джермейн О’Ніл та Стівен Джексон із «Пейсерс» побили кілька місцевих уболівальників.

    Читайте також:

    Теги: НБА Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зірка НБА Джеймс спровокував бійку під час матчу (відео)