Президент МОК: Китай проведе екологічну і високотехнологічну зимову Олімпіаду-2022

Бах провів зустріч зі спеціальним посланником голови КНР

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах високо оцінив підготовку Китаю до проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні. Бах провів зустріч зі спеціальним посланником голови КНР Сі Цзіньпіна Хань Чженом. Глава МОК в ході розмови висловив переконання, що «Китай проведе екологічні, чисті і високотехнологічні



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Томас Бах. Фото: МОК

Бах провів зустріч зі спеціальним посланником голови КНР

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах високо оцінив підготовку Китаю до проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

Бах провів зустріч зі спеціальним посланником голови КНР Сі Цзіньпіна Хань Чженом. Глава МОК в ході розмови висловив переконання, що «Китай проведе екологічні, чисті і високотехнологічні зимові Олімпійські ігри», повідомляє агентство Сіньхуа.

9 лютого відбулася офіційна церемонія відкриття XXIII зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані (Республіка Корея).

Столиця Китаю була обрана господарем Олімпійських ігор 2022 року на сесії МОК у столиці Малайзії Куала-Лумпурі 31 липня 2015 року. Ігри пройдуть з 4 по 20 лютого. Пекін стане першим в історії олімпійського руху містом, яке прийме зимові і літні Ігри. У 2008 році тут пройшла літня Олімпіада.

Змагання у столиці Китаю планується проводити у трьох місцях: центральному Пекіні (церемонія відкриття, фігурне катання, шорт-трек, хокей, керлінг, ковзанярський спорт), північно-західному пекінському повіті Яньцін (гірськолижний спорт, бобслей, санний спорт, скелетон) і в місті Чжанцзякоу (лижні гонки, стрибки на лижах з трампліна, біатлон, фристайл, сноуборд).

Джерело: Укрінформ