Президент «Наполі» збирається продати клуб майже за мільярд євро



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Ауреліо де Лаурентіс Фейсбук

Ауреліо де Лаурентіс 2004 року придбав клуб за 35 мільйонів

Президент «Наполі» Ауреліо де Лаурентіс розраховує продати клуб принаймні за 900 мільйонів євро, інформує Il Matino.

Раніше правляча родина Катару Аль-Тані пропонувала де Лаурентісу 560 мільйонів євро. Однак той не погодився, розраховуючи виручити з продажу майже вдвічі більше коштів.

Ауреліо де Лаурентіс придбав «Наполі» 2004 року за 35 мільйонів євро, врятувавши клуб від банкрутства та повернувши до елітного дивізіону чемпіонату Італії з Серії С.

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