Шевченко розповів про мотивацію на матч проти Сербії



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Андрій Шевченко Твіттер

Збірна України з футболу зіграє заключний матч відбіркового турніру чемпіонату Європи

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко розповів про підготовку та мотивацію гравців на заключний матч кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2020 року проти Сербії.

«Мотивація завжди має бути. Вона буде в тих, хто менше грав. Кілька основних гравців травмовані, є травми, попередження. То ж буде можливість зіграти тим, хто менше виходив. Чудова мотивація. Миколенка обстежили. Серйозних пошкоджень немає. До поєдинку з Сербією буде готовий», - повідомив Шевченко в коментарі прес-службі УАФ.

Збірна України зіграє проти Сербії на виїзді 17 листопада. Раніше наша команда вже гарантувала собі вихід у фінальний турнір Євро-2020.