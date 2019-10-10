Президент УЄФА впевнений, що всі квитки на Євро-2020 будуть розпродані



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Президент УЄФА Александер Чеферін

Чемпіонат Європи з футболу 2020 року вперше відбудеться в 12 різних містах 12-и країн Європи

Президент УЄФА Александер Чеферін розповів про реалізацію квитків на чемпіонат Європи 2020 року. Функціонер повідомив про високий попит на квитки.

«Потрібно відзначити, що під час чемпіонату Європи відвідати стадіони зможуть 3 млн чоловік. Вже до липня ми отримали 19 млн заявок на квитки. Безсумнівно, все буде розпродано. Звичайно, я б хотів, щоб кваліфікацію пройшли якомога більше країн, які будуть приймати матчі, але вплинути на це неможливо», - заявив Чеферін.

Чемпіонат Європи з футболу 2020 року — 16-й чемпіонат Європи з футболу, який пройде з 12 червня по 12 липня 2020 року. Турнір відбудеться в 12 різних містах 12-и країн Європи. Португалія захищатиме свій титул. Вперше в історії турніру буде застосована система VAR.

Фінал відбудеться 12 липня 2020 року на стадіоні «Вемблі» у Лондоні, що прийматиме його вдруге після Євро-1996.

Джерело: Чемпионат.com