Хворий на коронавірус Павелко розповів про стан свого здоров'я

Світлина - сторінка Павелка у Facebook

Голова УАФ Андрій Павелко виявився інфікованим короновірусом

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, що заразився коронавірусом і знаходиться на самоізоляції. Про це функціонер повідомив на власній сторінці у Facebook.

«Отримав сьогодні позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19, - заявив Павелко. - Коло моїх контактних осіб чітко визначне, усі також проходять тестування та вже перебувають на самоізоляції, як і я.

Співробітників УАФ, які можуть бути контактними особами тих, з ким протягом останнього тижня я спілкувався особисто, в обов'язковому порядку також буде охоплено ПЛР-тестуванням.

Тримаю це питання на особистому контролі»

Президент Української футбольної асоціації повідомив, що почуває себе нормально та планує продовжувати виконувати свою роботу у віддаленому режимі.