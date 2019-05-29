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    Президента УАФ Павелка обрали головою комітету УЄФА

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    Андрій Павелко - Президента УАФ Павелка обрали головою комітету УЄФА
    Андрій Павелко
    Дніпроград

    Андрій Павелко очолив комітет зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів

    У Баку напередодні фіналу Ліги Європи відбулося засідання виконкому УЄФА.

    Під час його роботи президента Української асоціації футболу Андрія Павелка обрали головою комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів.

    Раніше Павелка було обрано до виконкому УЄФА.

    У той же час в Україні триває розслідування в справі щодо  виділення коштів та закупівлі коштом державного бюджету робіт та послуг із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям. 

     Читайте також: Суд заарештував майно по справі футбольних полів Павелка
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