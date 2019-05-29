Президента УАФ Павелка обрали головою комітету УЄФА



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Андрій Павелко Дніпроград

Андрій Павелко очолив комітет зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів

У Баку напередодні фіналу Ліги Європи відбулося засідання виконкому УЄФА.

Під час його роботи президента Української асоціації футболу Андрія Павелка обрали головою комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів.

Раніше Павелка було обрано до виконкому УЄФА.

У той же час в Україні триває розслідування в справі щодо виділення коштів та закупівлі коштом державного бюджету робіт та послуг із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям.

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