Президента УАФ Павелка обрали головою комітету УЄФА
Андрій Павелко
Дніпроград
Андрій Павелко очолив комітет зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів
У Баку напередодні фіналу Ліги Європи відбулося засідання виконкому УЄФА.
Під час його роботи президента Української асоціації футболу Андрія Павелка обрали головою комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів.
Раніше Павелка було обрано до виконкому УЄФА.
У той же час в Україні триває розслідування в справі щодо виділення коштів та закупівлі коштом державного бюджету робіт та послуг із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям.
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