Президентом київського футбольного клубу «Арсенал» став консул України у Хорватії
- Сьогодні, 17:27
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Хорват Івиця Пирич приєднався до київського «Арсеналу» й очолить клуб в якості президента «канонірів»
Почесний консул України у Хорватії, агент ФІФА Івиця Пирич увійшов у число власників київського «Арсеналу», який виступає у чемпіонаті Першої ліги та претендує на вихід у Прем'єр-лігу.
Прийнявши запрошення партнерів увійти в український проект, Пирич став не тільки співвласником столичного клубу на 50 відсотків, але і займе посаду президента «канонірів».
«Для мене це велика честь і велика відповідальність, - розповів GameBet.news він. - Тим більше, що «Арсенал» для мене не порожній звук. Під час кар'єри футболіста я виступав за «канонірів», коли команда виступала у Прем'єр-лізі».
«Приймаючи пропозицію увійти в цей проект, у числі головних своїх ідей і завдань ставлю розвиток молодих українських талантів. Без сильної академії не може бути сильного клубу», - додав Пирич.
Що стосується команди, то, за його словами, вона збережеться: головний тренер Сергій Литовченко продовжує роботу, готує команду до зборів і сезону.
«Завдання виходу у Прем'єр-лігу ніхто не скасовує», - підсумував він.
В Україні колишній футболіст відомий не тільки у футбольних колах. Протягом останніх трьох років почесний консул України у Хорватії займається благодійними проектами, зокрема допомагає у реабілітації військовим і дітям, чиї батьки служать в АТО.