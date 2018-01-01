Президентом київського футбольного клубу «Арсенал» став консул України у Хорватії

Хорват Івиця Пирич приєднався до київського «Арсеналу» й очолить клуб в якості президента «канонірів»

Почесний консул України у Хорватії, агент ФІФА Івиця Пирич увійшов у число власників київського «Арсеналу», який виступає у чемпіонаті Першої ліги та претендує на вихід у Прем'єр-лігу. Прийнявши запрошення партнерів увійти в український проект, Пирич став не тільки співвласником столичного клубу на 50 відсотків, але і займе посаду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Івиця Пирич (справа)

Хорват Івиця Пирич приєднався до київського «Арсеналу» й очолить клуб в якості президента «канонірів»

Почесний консул України у Хорватії, агент ФІФА Івиця Пирич увійшов у число власників київського «Арсеналу», який виступає у чемпіонаті Першої ліги та претендує на вихід у Прем'єр-лігу.

Прийнявши запрошення партнерів увійти в український проект, Пирич став не тільки співвласником столичного клубу на 50 відсотків, але і займе посаду президента «канонірів».

«Для мене це велика честь і велика відповідальність, - розповів GameBet.news він. - Тим більше, що «Арсенал» для мене не порожній звук. Під час кар'єри футболіста я виступав за «канонірів», коли команда виступала у Прем'єр-лізі».

«Приймаючи пропозицію увійти в цей проект, у числі головних своїх ідей і завдань ставлю розвиток молодих українських талантів. Без сильної академії не може бути сильного клубу», - додав Пирич.

Що стосується команди, то, за його словами, вона збережеться: головний тренер Сергій Литовченко продовжує роботу, готує команду до зборів і сезону.

«Завдання виходу у Прем'єр-лігу ніхто не скасовує», - підсумував він.

В Україні колишній футболіст відомий не тільки у футбольних колах. Протягом останніх трьох років почесний консул України у Хорватії займається благодійними проектами, зокрема допомагає у реабілітації військовим і дітям, чиї батьки служать в АТО.