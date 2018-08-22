Призетко і Калініченко звільнені з «Полісся». Безсмертний призначений головним тренером



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Анатолій Безсмертний

Після п'яти турів житомирська команда займає восьме місце у другій лізі в групі А

Головний тренер «Полісся» Олександр Призетко і його помічник Максим Калініченко звільнені з клубу.

Новим головним тренером житомирської команди призначений екс-тренер «Полтави» Анатолій Безсмертний.

Під його керівництвом полтавський клуб в минулому сезоні отримав право на виступи в УПЛ, але потім був розформований.

Більш докладно про зміни в тренерському штабі «Полісся» повідомить пізніше.

Після п'яти турів житомирська команда займає восьме місце у другій лізі в групі А.

«Полісся» виграло тільки один матч, ще три зіграло внічию і ще раз програло.

Команда вилетіла з Кубка України в першому ж раунді.

Призетко і Калініченко почали роботу в «Поліссі» в кінці грудня 2017 року.