Вони залишили за бортом турніру «ХІТ» і «Титан»

У четвер, 18 січня, відбулися ще два матчі-відповідь 1/8 фіналу Кубку України сезону-2017/18. Матч у Херсоні, де зустрічались дві команди, які сміливо претендують на титули у цьому сезоні, видався дуже напруженим, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України. «Продексіму» треба було забивати та, бажано, не пропускати, якщо



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Фото МФК «Продексім»

Вони залишили за бортом турніру «ХІТ» і «Титан»

У четвер, 18 січня, відбулися ще два матчі-відповідь 1/8 фіналу Кубку України сезону-2017/18.

Матч у Херсоні, де зустрічались дві команди, які сміливо претендують на титули у цьому сезоні, видався дуже напруженим, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

«Продексіму» треба було забивати та, бажано, не пропускати, якщо «мельники» хотіли пройти до чвертьфіналу.

Усі плани своїй команді сплутав Віталій Скорий, який на 5-й хвилині відзначився автоголом. Однак, це тільки по-спортивному розізлило херсонців, і на 15-й хвилині вони зрівняли рахунок.

На 38-й хвилині стався епізод, який фактично дав відповідь на питання, хто з цієї пари команд більш гідний пройти до чвертьфіналу. Чепорнюк сфолив у своєму штрафному майданчику, і арбітри без вагань призначили пенальті, який реалізував Роніньо.

Гості одразу пішли з п’ятим, але і тут їм не пощастило. На останній хвилині матчу Чепорнюк обрізався при розіграші зайвого гравця, і Калуков точним ударом офіційно підсумував, що «Продексім» вперше за свою нетривалу історію виступів на найвищому всеукраїнському рівні обіграв «ХІТ» і вийшов до чвертьфіналу Кубку України.

«Продексім» (Херсон) – «ХІТ» (Київ) – 3:1

Голи: Свірідов (15), Роніньо (38 – з 6-метрового), Калуков (40) – Скорий (5 – автогол)

Перший матч – 3:4

У Запоріжжі плани «Титану» на 6-й хвилині зруйнував Петро Шотурма, який відкрив рахунок.

Після 33-ої хвилини гра стала набагато жвавішою. Все почалося з того, що «титани» заробили штрафний поруч із карною зоною «Урагану», і Олег Єрьомін зрівняв рахунок.

Після цього покровці почали облогу «ураганівських» воріт, але Михайло Зварич зробив рахунок 2:1 на користь гостей, і положення «титанів» стало скрутнішим.

Вони перейшли на гру з п’ятим, але пропустили ще двічі.

«Титан» (Покровське) – «Ураган» (Івано-Франківськ) – 1:4.

Голи: Єрьомін (33) – Шотурма (6), Зварич (36), Іваняк (38), Корсун (40)

Перший матч – 0:1