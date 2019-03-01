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    Професійний футбол Іспанії дає 185 тисяч робочих місць і 4,1 млрд євро податків до бюджету

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    6,6 мільйона чоловік дивиться платні канали в Іспанії. У 58% є підписка на футбол - Професійний футбол Іспанії дає 185 тисяч робочих місць і 4,1 млрд євро податків до бюджету
    6,6 мільйона чоловік дивиться платні канали в Іспанії. У 58% є підписка на футбол

    Компанія PricewaterhouseCoopers представила звіт про те, яку роль в соціально-економічному плані грає в Іспанії професійний футбол

    Згідно з дослідженням, з сезону 2016/17 футбол дає країні 185 тисяч робочих місць. Це 0,98% від усіх працюючих жителів Іспанії.

    Виплачено 4,1 мільярда євро податків, а оборот коштів склав 15,69 млрд євро або 1,37% від ВВП Іспанії.

    «Це підтверджує величезну соціальну і фінансову роль професійного футболу в нашій країні і, отже, важливість прийняття компетентних і продуманих рішень у всьому, що торкається цієї галузі, яка так актуальна для нашого суспільства», - сказав глава Ла Ліги Хав'єр Тебас.

    У звіті наголошується, що кількість робочих місце зросло на 28% в порівнянні з попереднім дослідженням (з сезону-2012/13), а податкові виплати збільшилися на 41%.

    6,6 мільйона чоловік дивиться платні канали в Іспанії. У 58% є підписка на футбол, причому 41% з них повідомили, що не оформили б підписку, якби не могли дивитися футбол.

    Більше 800 чоловік взяли участь в опитуванні щодо ролі іспанського футболу. 79% вважають, що він позитивно впливає на відносини в суспільстві. 70% сказали, що іспанський футбол робить позитивний вплив на відносини в родині.

    Джерело: Sports.ru

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