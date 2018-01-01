Промоутер вважає, що Ломаченко може з легкістю перейти у легку вагу

Боб Арум впевнений, що немає проблем з організацією бою Ломаченко - Лінарес

Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що не бачить проблем у питанні організації поєдинку між українцем і Хорхе Лінаресом в рамках легкої ваги. Арум вважає, що Ломаченко зможе себе проявити у всіх категоріях, у яких буде виступати. «Лінарес - приголомшливий боєць, у нього відмінне резюме, він - в легкій вазі і провів тут багато



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Василь Ломаченко та Боб Арум. Фото: ucnlive.com

Боб Арум впевнений, що немає проблем з організацією бою Ломаченко - Лінарес

Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що не бачить проблем у питанні організації поєдинку між українцем і Хорхе Лінаресом в рамках легкої ваги.

Арум вважає, що Ломаченко зможе себе проявити у всіх категоріях, у яких буде виступати.

«Лінарес - приголомшливий боєць, у нього відмінне резюме, він - в легкій вазі і провів тут багато захистів. Ломаченко був приголомшливим в категорії 126, 130, і тепер він піднімається до 135. Сподіваюся, він буде так само блискучий в категорії 135, як і в більш низьких вагових категоріях. Але цього ніхто не дізнається, поки ми його не побачимо там», - сказав він.

«Розмовляючи з Василем і розмовляючи з його менеджером Егісом Клімасом, я зрозумів, що вони не хочуть прохідних боїв в 135. Вони хочуть йти проти кращих. Так чому б нам не зробити бій Ломаченко - Лінарес?», - заявив Арум в інтерв'ю boxingscene.com

Напередодні Лінарес заявив, що хотів би провести поєдинок з Ломаченком.