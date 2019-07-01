Проти колишнього капітана збірної України відкрили дві кримінальні справи



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Анатолій Тимощук Фейсбук

У Німеччині відкрито кримінальні справи проти Анатолія Тимощука

У Німеччині правоохоронці відкрили кримінальні справи проти колишнього капітана збірної України з футболу та гравця «Баварії» Анатолія Тимощука. Про це розповіла колишня дружина футболіста Надія Навроцька.

«Мені вдалося довести неймовірну кількість епізодів, коли Толік брехав у суді. Наразі проти нього відкрито дві кримінальні справи в Німеччині. Це вже не він проти мене, а я проти нього. Одна стаття за несплату аліментів. Інша – за шахрайство. Мова йде про надання Анатолієм суду фіктивних документів з моїм підробленим підписом», - передає слова Навроцької «Футбол 24».

Анатолій Тимощук зіграв 144 матчі в складі збірної України. 2013-2015 років виступав за мюнхенську «Баварію». У Німеччині в нього з колишньою дружиною народилися доньки Ноа та Міа. З березня 2017 року працює в пітерському «Зеніті», за який раніше виступав.