  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Проти колишнього капітана збірної України відкрили дві кримінальні справи

    • Розсилка
    Анатолій Тимощук - Проти колишнього капітана збірної України відкрили дві кримінальні справи
    Анатолій Тимощук
    Фейсбук

    У Німеччині відкрито кримінальні справи проти Анатолія Тимощука

    У Німеччині правоохоронці відкрили кримінальні справи проти колишнього капітана збірної України з футболу та гравця «Баварії» Анатолія Тимощука. Про це розповіла колишня дружина футболіста Надія Навроцька.

    «Мені вдалося довести неймовірну кількість епізодів, коли Толік брехав у суді. Наразі проти нього відкрито дві кримінальні справи в Німеччині. Це вже не він проти мене, а я проти нього. Одна стаття за несплату аліментів. Інша – за шахрайство. Мова йде про надання Анатолієм суду фіктивних документів з моїм підробленим підписом», - передає слова Навроцької «Футбол 24».

    Анатолій Тимощук зіграв 144 матчі в складі збірної України. 2013-2015 років виступав за мюнхенську «Баварію». У Німеччині в нього з колишньою дружиною народилися доньки Ноа та Міа. З березня 2017 року працює в пітерському «Зеніті», за який раніше виступав.

     Читайте також: Засуджений футболіст «Зеніта» розповів про побут у в’язниці
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК Баварія ФК Зеніт Анатолій Тимощук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ