Провідний менеджер залишає «Баварію» після 40 років роботи



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Улі Хенесс Bild

Улі Хенесс збирається залишити посаду президента «Баварії»

У Німеччині вболівальники мюнхенської «Баварії» оголосили збір підписів, аби умовити президента клубу Улі Хенесса залишитися на посаді.

У вересні 2019 року мають відбутися чергові вибори президента клубу. 67-річний Улі Хенесс вирішив не висувати свою кандидатуру на наступний термін.

Хенесс працює в менеджменті «Баварії» з 1979 року. За час його президенства мюнхенці 16 разів перемагали в чемпіонаті Німеччини, двічі вигравали Лігу чемпіонів та один раз Кубок УЄФА.