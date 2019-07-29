Провідний менеджер залишає «Баварію» після 40 років роботи
Улі Хенесс
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Улі Хенесс збирається залишити посаду президента «Баварії»
У Німеччині вболівальники мюнхенської «Баварії» оголосили збір підписів, аби умовити президента клубу Улі Хенесса залишитися на посаді.
У вересні 2019 року мають відбутися чергові вибори президента клубу. 67-річний Улі Хенесс вирішив не висувати свою кандидатуру на наступний термін.
Хенесс працює в менеджменті «Баварії» з 1979 року. За час його президенства мюнхенці 16 разів перемагали в чемпіонаті Німеччини, двічі вигравали Лігу чемпіонів та один раз Кубок УЄФА.