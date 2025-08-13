«ПСЖ» – «Тоттенгем»: де дивитися поєдинок за Суперкубок УЄФА

Гра «ПСЖ» – «Тоттенгем» пройд на стадіоні «Фріулі» в італійському Удіне

У поєдинку за Суперкубка УЄФА 2025 року сьогодні, 13 серпня, зійдуться французький «ПСЖ» та англійський «Тоттенгем Готспур». Про це повідомляє «Главком».

Гра «ПСЖ» – «Тоттенгем» пройд на стадіоні «Фріулі» в італійському Удіне, початок – о 22:00 за київським часом.

В Україні пряму трансляцію матчу покаже платформа Megogo на каналі Megogo Футбол 1 та в розділі «Футбол» у підрозділі «Спорт». Перегляд буде доступний за передплатами Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL.

Ювілейний, 50-й розіграш Суперкубка УЄФА на Megogo коментуватимуть Сергій Лук’яненко та Володимир Звєров. Передматчева студія стартує о 21:30 і триватиме у перерві та після фінального свистка.

Варто зазначити, що український гравець «ПСЖ» Ілля Забарний ще не братиме участі в цій грі.

Нагадаємо, Забарний підписав контракт із французьким «ПСЖ» до літа 2030 року.

Таким чином, Забарний приєднається до клубу на п'ять сезонів.

«Відтепер він один з нас. Ласкаво просимо до Парижа, Ілля Забарний», – написали переможці Ліги чемпіонів.

Il entre dans la lumière. Il est désormais l’un des nôtres.

Bienvenue à Paris Illia Zabarnyi ❤️💙 pic.twitter.com/dmQN4QdeHt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

Деталі трансферу не розкриваються. Але видання Transfermarkt повідомляє, що «ПСЖ» заплатить англійському «Борнмуту» 63 мільйони євро без урахування бонусів. Таким чином, Забарний стає другим найдорожчим українським футболістом в історії після Михайла Мудрика, за якого «Челсі» заплатив 70 млн євро.

Для Забарного «ПСЖ» – другий іноземний клуб у кар'єрі. Після київського «Динамо» він перейшов до «Борнмуту». За англійців він вийшов на поле у 86 матчах, але забити йому вдалося лише один раз.