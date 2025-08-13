Головна Спорт Новини
«ПСЖ» – «Тоттенгем»: де дивитися поєдинок за Суперкубок УЄФА

Христина Жиренко
Христина Жиренко
В Україні пряму трансляцію матчу покаже платформа Megogo

Гра «ПСЖ» – «Тоттенгем» пройд на стадіоні «Фріулі» в італійському Удіне

У поєдинку за Суперкубка УЄФА 2025 року сьогодні, 13 серпня, зійдуться французький «ПСЖ» та англійський «Тоттенгем Готспур». Про це повідомляє «Главком».

Гра «ПСЖ» – «Тоттенгем» пройд на стадіоні «Фріулі» в італійському Удіне, початок – о 22:00 за київським часом.

В Україні пряму трансляцію матчу покаже платформа Megogo на каналі Megogo Футбол 1 та в розділі «Футбол» у підрозділі «Спорт». Перегляд буде доступний за передплатами Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL.

Ювілейний, 50-й розіграш Суперкубка УЄФА на Megogo коментуватимуть Сергій Лук’яненко та Володимир Звєров. Передматчева студія стартує о 21:30 і триватиме у перерві та після фінального свистка.

Варто зазначити, що український гравець «ПСЖ» Ілля Забарний ще не братиме участі в цій грі.

Нагадаємо, Забарний підписав контракт із французьким «ПСЖ» до літа 2030 року.

Таким чином, Забарний приєднається до клубу на п'ять сезонів.

«Відтепер він один з нас. Ласкаво просимо до Парижа, Ілля Забарний», – написали переможці Ліги чемпіонів.

Деталі трансферу не розкриваються. Але видання Transfermarkt повідомляє, що «ПСЖ» заплатить англійському «Борнмуту» 63 мільйони євро без урахування бонусів. Таким чином, Забарний стає другим найдорожчим українським футболістом в історії після Михайла Мудрика, за якого «Челсі» заплатив 70 млн євро.

Для Забарного «ПСЖ» – другий іноземний клуб у кар'єрі. Після київського «Динамо» він перейшов до «Борнмуту». За англійців він вийшов на поле у 86 матчах, але забити йому вдалося лише один раз.

