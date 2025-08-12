Забарний офіційно перейшов до «ПСЖ» та став другим найдорожчим українцем в історії трансферів

Для Забарного «ПСЖ» став другим іноземним клубом у кар'єрі

Український захисник Ілля Забарний підписав контракт із французьким «ПСЖ» до літа 2030 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву парижан у соціальній мережі Х.

Таким чином, Забарний приєднається до клубу на п'ять сезонів. «Відтепер він один з нас.

Ласкаво просимо до Парижа, Ілля Забарний», – написали переможці Ліги чемпіонів.

Il entre dans la lumière. Il est désormais l’un des nôtres.

Bienvenue à Paris Illia Zabarnyi ❤️💙 pic.twitter.com/dmQN4QdeHt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

Деталі трансферу не розкриваються. Але видання Transfermarkt повідомляє, що «ПСЖ» заплатить англійському «Борнмуту» 63 мільйони євро без урахування бонусів. Таким чином, Забарний стає другим найдорожчим українським футболістом в історії після Михайла Мудрика, за якого «Челсі» заплатив 70 млн євро.

Для Забарного «ПСЖ» – другий іноземний клуб у кар'єрі. Після київського «Динамо» він перейшов до «Борнмуту». За англійців він вийшов на поле у 86 матчах, але забити йому вдалося лише один раз.

Нагадаємо, «ПСЖ» здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, розгромивши міланський «Інтер» з рахунком 5:0.

Раніше стало відомо, що центральний захисник «Борнмуту» та збірної України Ілля Забарний може перейти до «ПСЖ». 2 червня спортрадник французького клубу Луїш Кампуш приїхав до Англії, щоб зробити пропозицію. «Борнмут» не мав наміру відпускати одного з ключових захисників команди за малу суму.