Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Забарний офіційно перейшов до «ПСЖ» та став другим найдорожчим українцем в історії трансферів

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Забарний офіційно перейшов до «ПСЖ» та став другим найдорожчим українцем в історії трансферів
Ілля Забарний підписав контракт із «ПСЖ»
фото з відкритих джерел

Для Забарного «ПСЖ» став другим іноземним клубом у кар'єрі

Український захисник Ілля Забарний підписав контракт із французьким «ПСЖ» до літа 2030 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву парижан у соціальній мережі Х.

Таким чином, Забарний приєднається до клубу на п'ять сезонів. «Відтепер він один з нас.

Ласкаво просимо до Парижа, Ілля Забарний», – написали переможці Ліги чемпіонів.

Деталі трансферу не розкриваються. Але видання Transfermarkt повідомляє, що «ПСЖ» заплатить англійському «Борнмуту» 63 мільйони євро без урахування бонусів. Таким чином, Забарний стає другим найдорожчим українським футболістом в історії після Михайла Мудрика, за якого «Челсі» заплатив 70 млн євро.

Для Забарного «ПСЖ» – другий іноземний клуб у кар'єрі. Після київського «Динамо» він перейшов до «Борнмуту». За англійців він вийшов на поле у 86 матчах, але забити йому вдалося лише один раз.

Нагадаємо, «ПСЖ» здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, розгромивши міланський «Інтер» з рахунком 5:0.

Раніше стало відомо, що центральний захисник «Борнмуту» та збірної України Ілля Забарний може перейти до «ПСЖ».  2 червня спортрадник французького клубу Луїш Кампуш приїхав до Англії, щоб зробити пропозицію. «Борнмут» не мав наміру відпускати одного з ключових захисників команди за малу суму.

 

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ілля Забарний ГК «Парі Сен-Жермен»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед представників УЄФА Україна перебуває на 22-й сходинці
Жіноча збірна України з футболу покращила позиції у рейтингу ФІФА
7 серпня, 14:47
Минулого року найкращим молодим футболістом був визнаний Ямаль
France Football оприлюднив претендентів на приз найкращому молодому футболісту 2025 року
7 серпня, 15:07
На російський футбол очікують нові складні часи?
Влада РФ почала закручувати гайки в російському футболі – джерело
Вчора, 12:28

Новини

«Буде зовсім інша гра». Капітан «Динамо» поділився очікуваннями від матчу з «Пафосом»
«Буде зовсім інша гра». Капітан «Динамо» поділився очікуваннями від матчу з «Пафосом»
Суперфінал Євроліги-2025: збірні України з пляжного футболу дізналися суперників
Суперфінал Євроліги-2025: збірні України з пляжного футболу дізналися суперників
Україна – Хорватія: де дивитися трансляцію гри чемпіонату Європи з баскетболу U-16
Україна – Хорватія: де дивитися трансляцію гри чемпіонату Європи з баскетболу U-16
Забарний офіційно перейшов до «ПСЖ» та став другим найдорожчим українцем в історії трансферів
Забарний офіційно перейшов до «ПСЖ» та став другим найдорожчим українцем в історії трансферів
Змагання для окупантів з інвалідністю: з'явилася реакція Міжнародної федерації волейболу
Змагання для окупантів з інвалідністю: з'явилася реакція Міжнародної федерації волейболу
Всесвітні ігри: Україна здобула сім нагород у підводному плаванні
Всесвітні ігри: Україна здобула сім нагород у підводному плаванні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
17K
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
11K
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
7707
Чому Україна експортує мільйони тонн зерна, а грошей у бюджеті не вистачає?
6415
«Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Сьогодні, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua