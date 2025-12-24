Головна Спорт Новини
Ліквідований у Росії поліцейський, який катував українців, був чемпіоном Московської області з футболу

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Климанов раніше воювали проти України у складі окупаційних підрозділів РФ

У ніч на 24 грудня в Москві на вулиці Єлецькій були ліквідовані двоє співробітників МВС РФ, які брали участь у війні проти України

Ліквідований у Росії 24-річний лейтенант російської поліції Ілля Климанов, який брав участь у війні проти України та причетний до катувань українських військовополонених, був чемпіоном та призером Московської області з футболу. Про це повідомляє «Главком»

Про футбольні успіхи знищеного окупанта розповів його колишній тренер та гравець Федерації футболу міського округу Ступіно Ілля Захаров.

«Завжди був лідером та капітаном команди. Неодноразово ставав призером та чемпіоном з футболу Московської області», – повідомив Захаров.

Він додав, що востаннє бачив Климанова у суботу, 20 грудня, на футбольному матчі.

«Буквально минулої суботи проти нього грав. Тоді й бачив востаннє. Команди були МФК «Семенівська» та ФСК «Міхнєво». Ілля грав за останню. Настрій у нього був звичайний, приїхав у футбол пограти. Двадцять чотири роки [йому було]... Він, природньо, цього не припускав, не знав, що його життя закінчиться так скоро», – сказав колишній тренер ліквідованого окупанта.

Нагадаємо, у ніч на 24 грудня в Москві на вулиці Єлецькій були ліквідовані двоє співробітників МВС РФ, які брали участь у війні проти України та причетні до катувань українських військовополонених. 

«Близько першої години ночі місцевий житель, висловлюючи протест проти агресивної політики Кремля, атакував службовий автомобіль російських поліцейських поблизу відділку. Унаслідок вибуху двоє правоохоронців загинули на місці, ще двоє дістали тяжкі поранення та були госпіталізовані», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ліквідовані поліцейські раніше воювали проти України у складі окупаційних підрозділів РФ.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

