Кабмін затвердив зміни щодо діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл

В Уряді стверджують, що впроваджені зміни є важливим кроком до підвищення доступності спортивної освіти

Кабінет Міністрів України на черговому засіданні 24 грудня затвердив зміни до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство молоді і спорту України.

Документ спрямований на те, щоб зробити діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл більш гнучкою, відповідною до реальних потреб громад та викликів сьогодення.

Оновлено підходи до формування штатного розпису спортивних закладів, зокрема визначення кількості ставок тренерів-викладачів, а також переглянуто кваліфікаційні вимоги до відповідних посад. Окремо врегульовано мінімальну кількість посад тренерів-викладачів в залежності від місця розташування спортивної школи, зокрема:

не менше восьми ставок тренера-викладача, з яких не менше чотирьох штатних одиниць – для спортивних шкіл, розташованих у міських територіальних громадах, а також для закладів, діяльність яких поширюється на одну або більше територіальних громад області;

не менше чотирьох ставок, з яких не менше двох штатних одиниць – для спортивних шкіл у селищних територіальних громадах;

не менше трьох ставок, з яких не менше двох штатних одиниць – для спортивних шкіл у сільських територіальних громадах;

не менше чотирьох ставок, з яких не менше двох штатних одиниць – для спортивних шкіл для осіб з інвалідністю.

Крім того, розширено коло фахівців, які можуть бути залучені до роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах. Зокрема, йдеться про:

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю «Фізична культура і спорт» четвертого року навчання;

осіб, які мають ступінь вищої освіти бакалавра або магістра за предметною спеціальністю «Середня освіта (фізична культура)»;

фахівців з освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, освітнім ступенем молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за відповідними спеціальностями.

Зазначається, що оновлене положення створює більш стабільні умови для роботи спортивних закладів у громадах та підтримує тих, хто безпосередньо працює з дітьми – тренерів-викладачів. Воно дає змогу залучити додаткові кадри, забезпечити безперервність тренувального процесу та розширити можливості для дітей регулярно займатися спортом незалежно від місця проживання.

Запроваджені зміни є важливим кроком до підвищення доступності спортивної освіти, розвитку безбар’єрного спортивного середовища та формування активного й здорового покоління українців.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.