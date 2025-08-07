Відразу дев'ять гравців «ПСЖ» претендують на «Золотий м'яч»

Церемонія вручення «Золотого м'яча» 2025 року відбудеться у Парижі 22 вересня

Французький журнал France Football опублікував імена претендентів на «Золотий м'яч» цього року. Про це повідомляє «Главком».

Приз отримає найкращий гравець за підсумками сезону 2024/2025. Список номінантів на нагороду складається із 30 гравців.

Претенденти на «Золотий м'яч»

Усман Дембеле (ПСЖ, Франція);

Джанлуїджі Доннарумма («ПСЖ», Італія);

Джуд Беллінгем («Реал», Англія);

Дезіре Дуе («ПСЖ», Франція);

Дензел Дюмфріс («Інтер», Нідерланди);

Сіру Гірассі («Боруссія» Дортмунд, Гвінея);

Ерлінг Холанд («Манчестер Сіті», Норвегія);

Віктор Дьєкереш («Арсенал», Швеція);

Ашраф Хакімі («ПСЖ», Марокко);

Гаррі Кейн («Баварія», Англія);

Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, Грузія);

Роберт Левандовський («Барселона», Польща);

Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль, Аргентина);

Лаутаро Мартінес («Інтер», Аргентина);

Скотт Мактоміней («Наполі», Шотландія);

Кіліан Мбаппе («Реал», Франція);

Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалія);

Жоау Невеш (ПСЖ, Португалія);

Педрі («Барселона», Іспанія);

Коул Палмер («Челсі», Англія);

Майкл Олісе («Баварія», Франція);

Рафінья («Барселона», Бразилія);

Деклан Райс («Арсенал», Англія);

Фабіан Руїс («ПСЖ», Іспанія);

Вірджіл ван Дейк («Ліверпуль», Нідерланди);

Вінісіус Жуніор («Реал», Бразилія);

Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет);

Флоріан Вірц (Ліверпуль, Німеччина);

Вітінья (ПСЖ, Португалія);

Ламін Ямаль («Барселона», Іспанія).

Варто зазначити, що на «Золотий м'яч» претендують відразу дев'ять гравців «ПСЖ».

Минулого року трофей отримав півзахисник «Манчестер Сіті» Родрі.

Нагадаємо, France Football оголосив номінантів на Kopa Trophy – щорічну нагороду, що вручається найкращому молодому футболісту, який не досяг 21 року.

У шорт-лист премії потрапили:

Пау Кубарсі («Барселона», Іспанія)

Айюб Буадді («Лілль», Франція)

Дезіре Дуе («ПСЖ», Франція)

Естевао («Челсі», Бразилія)

Дін Хейсен («Реал Мадрид», Іспанія)

Майлз Льюїс-Скеллі («Арсенал», Англія)

Родріго Мора («Порту», Португалія)

Жоау Невеш («ПСЖ», Португалія)

Ламін Ямаль («Барселона», Іспанія)

Кенан Йилдиз («Ювентус», Туреччина)

У голосуванні беруть участь володарі «Золотого м'яча». Кожному з них необхідно обрати трьох гравців зі списку претендентів, складеного редакцією France Football.

Минулого року найкращим молодим футболістом був визнаний Ямаль.

Нагорода має таку назву на честь французького нападника Раймона Копа, володаря «Золотого м'яча» 1958 року.

Церемонія нагородження Kopa Trophy проходить одночасно із церемонією вручення «Золотого м'яча».