Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Відразу дев'ять гравців «ПСЖ» претендують на «Золотий м'яч»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Відразу дев'ять гравців «ПСЖ» претендують на «Золотий м'яч»
«ПСЖ» у минулому сезоні виграв Лігу чемпіонів
фото: Reuters

Церемонія вручення «Золотого м'яча» 2025 року відбудеться у Парижі 22 вересня

Французький журнал France Football опублікував імена претендентів на «Золотий м'яч» цього року. Про це повідомляє «Главком».

Приз отримає найкращий гравець за підсумками сезону 2024/2025. Список номінантів на нагороду складається із 30 гравців. 

Претенденти на «Золотий м'яч»

  • Усман Дембеле (ПСЖ, Франція);
  • Джанлуїджі Доннарумма («ПСЖ», Італія);
  • Джуд Беллінгем («Реал», Англія);
  • Дезіре Дуе («ПСЖ», Франція);
  • Дензел Дюмфріс («Інтер», Нідерланди);
  • Сіру Гірассі («Боруссія» Дортмунд, Гвінея);
  • Ерлінг Холанд («Манчестер Сіті», Норвегія);
  • Віктор Дьєкереш («Арсенал», Швеція);
  • Ашраф Хакімі («ПСЖ», Марокко);
  • Гаррі Кейн («Баварія», Англія);
  • Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, Грузія);
  • Роберт Левандовський («Барселона», Польща);
  • Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль, Аргентина);
  • Лаутаро Мартінес («Інтер», Аргентина);
  • Скотт Мактоміней («Наполі», Шотландія);
  • Кіліан Мбаппе («Реал», Франція);
  • Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалія);
  • Жоау Невеш (ПСЖ, Португалія);
  • Педрі («Барселона», Іспанія);
  • Коул Палмер («Челсі», Англія);
  • Майкл Олісе («Баварія», Франція);
  • Рафінья («Барселона», Бразилія);
  • Деклан Райс («Арсенал», Англія);
  • Фабіан Руїс («ПСЖ», Іспанія);
  • Вірджіл ван Дейк («Ліверпуль», Нідерланди);
  • Вінісіус Жуніор («Реал», Бразилія);
  • Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет);
  • Флоріан Вірц (Ліверпуль, Німеччина);
  • Вітінья (ПСЖ, Португалія);
  • Ламін Ямаль («Барселона», Іспанія).

Варто зазначити, що на «Золотий м'яч» претендують відразу дев'ять гравців «ПСЖ».

Минулого року трофей отримав півзахисник «Манчестер Сіті» Родрі. 

Церемонія вручення «Золотого м'яча» 2025 року відбудеться у Парижі 22 вересня.

Нагадаємо, France Football оголосив номінантів на Kopa Trophy – щорічну нагороду, що вручається найкращому молодому футболісту, який не досяг 21 року.

У шорт-лист премії потрапили:

  • Пау Кубарсі («Барселона», Іспанія)
  • Айюб Буадді («Лілль», Франція)
  • Дезіре Дуе («ПСЖ», Франція)
  • Естевао («Челсі», Бразилія)
  • Дін Хейсен («Реал Мадрид», Іспанія)
  • Майлз Льюїс-Скеллі («Арсенал», Англія)
  • Родріго Мора («Порту», Португалія)
  • Жоау Невеш («ПСЖ», Португалія)
  • Ламін Ямаль («Барселона», Іспанія)
  • Кенан Йилдиз («Ювентус», Туреччина)

У голосуванні беруть участь володарі «Золотого м'яча». Кожному з них необхідно обрати трьох гравців зі списку претендентів, складеного редакцією France Football.

Минулого року найкращим молодим футболістом був визнаний Ямаль.

Нагорода має таку назву на честь французького нападника Раймона Копа, володаря «Золотого м'яча» 1958 року.

Церемонія нагородження Kopa Trophy проходить одночасно із церемонією вручення «Золотого м'яча». 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Золотий м'яч ФК Парі Сен-Жермен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

УАФ: Жорстока загарбницька війна триває, Росія щодня вбиває мирних українців
УАФ закликала футбольну спільноту відмовитися від матчів з російськими командами
Вчора, 15:40
У «Зорі» зазначили, що запам’ятають Володимира як професіонала, добру та чуйну людину
Помер 25-річний футболіст клубу УПЛ Володимир Білоцерковець
Вчора, 13:08
Донеччани можуть знову зіграти з турецьким клубом
Став відомий потенційний суперник «Шахтаря» у кваліфікації Ліги Європи
4 серпня, 14:19
33-річний український центровий провів 10 сезонів в елітному дивізіоні Іспанії
Капітан збірної України з баскетболу продовжить виступи в Іспанії
27 липня, 11:48
Лунін з партнерами дійшов до 1/2 фіналу клубного чемпіонату світу
Стало відомо, які преміальні отримає Лунін за участь у клубному чемпіонаті світу
26 липня, 09:34
Гру «Бешикташ» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме телеканал УПЛ ТБ
«Бешикташ» – «Шахтар»: де дивитися поєдинок кваліфікації Ліги Європи
24 липня, 11:24
Незабаром УАФ оголосить про початок продажу квитків на гру відбору ЧС-2026 Україна – Франція
Україна – Франція: стало відоме місце проведення гри кваліфікації чемпіонату світу з футболу
21 липня, 17:34
Миколенко та Забарний продовжують готуватися до нового сезону
Миколенко та Забарний узяли участь у перших підготовчих матчах своїх клубів
16 липня, 13:03
2025 року заплановано зіграти 16 турів
УПЛ затвердила дати й час початку матчів першого туру чемпіонату України
8 липня, 14:40

Новини

Відразу дев'ять гравців «ПСЖ» претендують на «Золотий м'яч»
Відразу дев'ять гравців «ПСЖ» претендують на «Золотий м'яч»
Депутат Думи обурився, що «ПСЖ» хоче позбутися росіянина Сафонова заради придбання Забарного
Депутат Думи обурився, що «ПСЖ» хоче позбутися росіянина Сафонова заради придбання Забарного
Кадетська збірна України з баскетболу з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи
Кадетська збірна України з баскетболу з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи
Олімпійська чемпіонка з Росії, яка понад 20 років живе у США, назвала Путіна «найкращим президентом»
Олімпійська чемпіонка з Росії, яка понад 20 років живе у США, назвала Путіна «найкращим президентом»
Клуби баскетбольної Суперліги проголосували за те, щоб грати матчі в прифронтових регіонах
Клуби баскетбольної Суперліги проголосували за те, щоб грати матчі в прифронтових регіонах
France Football оприлюднив претендентів на приз найкращому молодому футболісту 2025 року
France Football оприлюднив претендентів на приз найкращому молодому футболісту 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
9553
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
7244
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей
5884
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
4708
Уряд заборонив керівнику НАЗК самостійно призначати собі виплати

Новини

Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Сьогодні, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Сьогодні, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua