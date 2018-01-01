П'ять клубів першої ліги подали заявки на проходження атестації в Прем'єр-лігу України
- Сьогодні, 13:42
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Рішення по атестації буде винесено в травні
«Арсенал», «Геліос», «Десна», «Інгулець» і «Колос» подали заявки на проходження процедури атестації для участі в прем'єр-лізі.
Про це повідомляє «Футбол NEWS».
Варто зазначити, що «Полтава», яка займає друге місце в першій лізі, поки заявку не подала.
Рішення по атестації буде винесено в травні.
Нагадаємо, за підсумками сезону в УПЛ безпосередньо потрапить тільки одна команда з першої ліги, ще дві гратимуть перехідні матчі з командами, що зайняли 10-е і 11-е місця в прем'єр-лізі.
Джерело: ua.tribuna.com