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    П'ять клубів першої ліги подали заявки на проходження атестації в Прем'єр-лігу України

    Рішення по атестації буде винесено в травні
    «Арсенал», «Геліос», «Десна», «Інгулець» і «Колос» подали заявки на проходження процедури атестації для участі в прем'єр-лізі. Про це повідомляє «Футбол NEWS». Варто зазначити, що «Полтава», яка займає друге місце в першій лізі, поки заявку не подала. Рішення по
    • Сьогодні, 13:42
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    Рішення по атестації буде винесено в травні

    «Арсенал», «Геліос», «Десна», «Інгулець» і «Колос» подали заявки на проходження процедури атестації для участі в прем'єр-лізі.

    Про це повідомляє «Футбол NEWS».

    Варто зазначити, що «Полтава», яка займає друге місце в першій лізі, поки заявку не подала.

    Рішення по атестації буде винесено в травні.

    Нагадаємо, за підсумками сезону в УПЛ безпосередньо потрапить тільки одна команда з першої ліги, ще дві гратимуть перехідні матчі з командами, що зайняли 10-е і 11-е місця в прем'єр-лізі.

    Джерело: ua.tribuna.com

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