П'ять клубів першої ліги подали заявки на проходження атестації в Прем'єр-лігу України

Рішення по атестації буде винесено в травні

«Арсенал», «Геліос», «Десна», «Інгулець» і «Колос» подали заявки на проходження процедури атестації для участі в прем'єр-лізі. Про це повідомляє «Футбол NEWS». Варто зазначити, що «Полтава», яка займає друге місце в першій лізі, поки заявку не подала. Рішення по