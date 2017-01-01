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    П'ять українців та шість українок виступлять у спринті на етапі Кубка світу у Гохфільцені

    8 грудня стартує другий етап Кубка світу з біатлону
    У п'ятницю, 8 грудня, в австрійському Гохфільцені, двома спринтерськими гонками стартує другий етап Кубка світу з біатлону. О 12:30 стартує чоловіча спринтерська гонка. Від нашої команди стартують: Руслан Ткаленко (2), Сергій Семенов (29), Дмитро Підручний (39), Володимир Сємаков (78), Олександр Жирний (103). О 15:15 розпочнеться жіноча гонка.
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    8 грудня стартує другий етап Кубка світу з біатлону

    У п'ятницю, 8 грудня, в австрійському Гохфільцені, двома спринтерськими гонками стартує другий етап Кубка світу з біатлону.

    О 12:30 стартує чоловіча спринтерська гонка.

    Від нашої команди стартують: Руслан Ткаленко (2), Сергій Семенов (29), Дмитро Підручний (39), Володимир Сємаков (78), Олександр Жирний (103).

    О 15:15 розпочнеться жіноча гонка.

    Від нашої команди стартують: Анастасія Меркушина (5), Олена Підгрушна (46), Валя Семеренко (61), Юлія Джима (76), Віта Семеренко (80), Ірина Варвинець (87).

    біатлон Кубок світу Збірна України
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