П'ять українців та шість українок виступлять у спринті на етапі Кубка світу у Гохфільцені
- Сьогодні, 11:15
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8 грудня стартує другий етап Кубка світу з біатлону
У п'ятницю, 8 грудня, в австрійському Гохфільцені, двома спринтерськими гонками стартує другий етап Кубка світу з біатлону.
О 12:30 стартує чоловіча спринтерська гонка.
Від нашої команди стартують: Руслан Ткаленко (2), Сергій Семенов (29), Дмитро Підручний (39), Володимир Сємаков (78), Олександр Жирний (103).
О 15:15 розпочнеться жіноча гонка.
Від нашої команди стартують: Анастасія Меркушина (5), Олена Підгрушна (46), Валя Семеренко (61), Юлія Джима (76), Віта Семеренко (80), Ірина Варвинець (87).