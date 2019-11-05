Шевченко викликав до збірної України дебютанта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Іванісеня має нагоду вперше зіграти за національну збірну Фейсбук

Півзахисника «Зорі» вперше викликали до національної команди

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко викликав до табору команди півзахисника луганської «Зорі» Дмитра Іванісеню, інформує УАФ.

Для 25-річного футболіста це дебютний виклик до національної команди. Раніше півзахисника залучали до юнацької та молодіжної збірних, за які загалом він зіграв 10 поєдинків.

Збірна України найближчим часом зіграє два поєдинки: 14 листопада у Запоріжжі товариський проти Естонії та 17 листопада в Бєлграді проти Сербії заключний матч кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року.

Нагадаємо, збірна України раніше гарантувала собі участь у фінальному турнірі Євро-2020.