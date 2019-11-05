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    Шевченко викликав до збірної України дебютанта

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    Дмитро Іванісеня має нагоду вперше зіграти за національну збірну - Шевченко викликав до збірної України дебютанта
    Дмитро Іванісеня має нагоду вперше зіграти за національну збірну
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    Півзахисника «Зорі» вперше викликали до національної команди

    Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко викликав до табору команди півзахисника луганської «Зорі» Дмитра Іванісеню, інформує УАФ.

    Для 25-річного футболіста це дебютний виклик до національної команди. Раніше півзахисника залучали до юнацької та молодіжної збірних, за які загалом він зіграв 10 поєдинків.

    Збірна України найближчим часом зіграє два поєдинки: 14 листопада у Запоріжжі товариський проти Естонії та 17 листопада в Бєлграді проти Сербії заключний матч кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року.

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    Нагадаємо, збірна України раніше гарантувала собі участь у фінальному турнірі Євро-2020.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Євро-2020
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