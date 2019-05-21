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    Раптово помер четвертий бомбардир в історії німецької Бундесліги

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    Манфред Бурґсмюллер є легендою&nbsp;дортмундської &laquo;Боруссії&raquo; - Раптово помер четвертий бомбардир в історії німецької Бундесліги
    Манфред Бурґсмюллер є легендою дортмундської «Боруссії»
    web.de

    Найкращі роки Манфреда Бурґсмюллера минули в дортмундській «Боруссії»

    Легендарний німецький футболіст Манфред Бурґсмюллер помер минулої суботи, 18 травня, у 69-річному віці, у рідному Ессені. Смерть німецьке видання «Bild» називає раптовою.

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    З 213-ма голами в 447-ми матчах Бурґсмюллер посідає четверте місце в списку накращих бомбардирів Бундесліги всіх часів. Також Манфред був у сезоні-1984/1985 з 29 голами найкращим бомбардиром у другій Бундеслізі. Бурґсмюллер провів три матчі у складі національної збірної Німеччини.

    У Twitter клубу «Боруссія» Дортмунд, за яку Бурґсмюллер у період 1976-1983 років провів 224 матчі і забив 135 м'ячів, назвали втрату непоправною.

    Також Манфред впродовж кар'єри виступав за клуби «Рот-Вайсс» із Ессена, «Байєр» з Юрдінґена, «Нюрнберґ», «Рот-Вайс» із Обергаузена і «Вердер» з Бремена. Кар'єру гравця Бурґсмюллер закінчив у 1990 році, в 40-річному віці.

    Після завершення виступів у футболі європейському Манфред продовжив спортивну кар'єру в клубі з американського футболу «Райн Файр», який представляв в амплуа кікера до 2002 року.

    У Бурґсмюллера залишилося троє доньок.

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