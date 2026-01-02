Головна Спорт Новини
Наречена блогера Джейка Пола виступить на Олімпіаді-2026 попри падіння

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Наречена блогера Джейка Пола виступить на Олімпіаді-2026 попри падіння
Нідерландка є багаторазовою чемпіонкою світу і Європи на спринтерських дистанціях
фото: AFP

Доля Лердам була врятована комісією 

Нідерландська ковзанярка Ютта Лердам, попри драматичне падіння на національному відборі, офіційно включена до складу збірної на Олімпійські Ігри-2026. Про це повідомляє «Главком»

Національний олімпійський комітет Нідерландів підтвердив її участь на коронній дистанції 1000 метрів, визнавши високий клас спортсменки та її стабільні результати протягом сезону. Участь срібної призерки Пекіна-2022 опинилася під питанням після інциденту 26 грудня на відбіркових стартах у Геренвені. Лердам впала під час забігу на 1000 метрів і не змогла фінішувати, що за регламентом позбавляло її прямої квоти. Проте комісія врахувала її перемоги на етапах Кубка світу нинішнього сезону і скористалася правом на виняткове включення лідерки до заявки. Компанію Ютті на цій дистанції складуть Фемке Кок та Сюзанне Схюлтінг, яка змінила спеціалізацію із шорт-треку на ковзанярський спорт.

Окрім дистанції 1000 метрів, Лердам також побореться за нагороди на 500-метрівці, де вона кваліфікувалася без проблем, посівши друге місце на відборі. Окрім Ютти, спеціальне рішення комітету допомогло потрапити на Ігри й триразовому олімпійському чемпіону К'єлду Нейсу, який фінішував лише четвертим у забігу на 1500 метрів, але все ж отримав шанс захистити свій титул на Олімпіаді.

Нідерландська зірка ковзанярського спорту також є дівчиною американського блогера-боксера Джейка Пола. Усе розпочалося з особистого повідомлення в Instagram. Попри початковий скептицизм Ютти щодо епатажного образу Пола, особисте спілкування виявило глибокий зв'язок між ними. У квітні 2023 року пара офіційно підтвердила свої стосунки, ставши одним із найобговорюваніших «power couples» у світі спорту. Пол був присутній на нідерландському відборі, де Лердам впала, а Ютта підтримувала хлопця під час його поєдинку з Ентоні Джошуа. 

Нагадаємо, що норвезька лижниця може пропустити Олімпіаду після першого ж дня Тур-де-Скі. Для норвезької лижниці Матільде Мюрвольд участь у багатоденних перегонах Тур-де-Скі завершилася передчасно через важку травму, отриману на італійському етапі в Тоблаху

