Легендарна 45-річна тенісистка отримала спеціальне запрошення для участі в Australian Open

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Легендарна 45-річна тенісистка отримала спеціальне запрошення для участі в Australian Open
Вільямс – колишня перша ракетка світу
фото: Reuters

Вінус Вільямс може стати найстаршою учасницею в історії турніру

Колишня перша ракетка світу, переможниця семи Мейджорів американка Вінус Вільямс отримала спеціальне запрошення (wild card) для участі у Australian Open. Про це повідомляє «Главком».

Вільямс має шанс стати найстаршою учасницею Australian Open в історії. 45-річна американка може обійти японку Кіміко Дате, яка виступала на турнірі 2015 року у віці 44 років.

Вільямс – колишня перша ракетка світу. Вона виграла 49 титулів WTA в одиночному розряді, включаючи перемоги на Вімблдоні (2000, 2001, 2005, 2007, 2008 роки) та Відкритому чемпіонаті США (2000, 2001 роки).

У парі американка виграла 22 турніри WTA, 14 з яких – Мейджори. Вільямс чотири рази ставала переможницею Олімпійських ігор – один раз в одиночному розряді (2000 рік) і тричі в парному (2000, 2008, 2012 роки).

Australian Open пройде з 18 січня до 1 лютого.

Нагадаємо, що українські тенісистки Кіченок об'єднаються на корті на початку нового сезону.

Сестри Людмила та Надія Кіченок офіційно розпочнуть тенісний сезон 2026 року спільним виступом на турнірі WTA 500 у Брісбені.

