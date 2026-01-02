Головна Спорт Новини
Нардеп Беленюк потрапив до складу збірної України з греко-римської боротьби на 2026 рік

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Беленюк завоював єдину золоту медаль для України на Олімпіаді в Токіо 2021 року

Жан Беленюк у 2024 році здобув бронзу Олімпіади у Парижі та оголосив про завершення професійної кар'єри

Жан Беленюк, який у 2024 році оголошував про завершення професійної кар'єри, увійшов до складу збірної України з греко-римської боротьби на 2026 рік. Про це повідомляє «Главком».

Міністерство молоді та спорту України опублікувало наказ «Про затвердження Складу національних збірних команд України з літніх олімпійських видів спорту на 2026 рік». Беленюк увійшов до основного складу команди.

У документі також зазначені запланований на поточний сезон результати Беленюка: топ-5 чемпіонатів світу та Європи та топ-3 Чемпіонату та Кубку України.

Жан Беленюк, який наразі є народним депутатом України, у 2024 році здобув бронзу Олімпіади у Парижі та оголосив про завершення професійної кар'єри.

Він є срібним призером Ріо-2016 і завоював єдину золоту медаль для України на Олімпіаді в Токіо 2021 року.

Окрім олімпійських досягнень, Беленюк здобув п’ять медалей на чемпіонатах світу (дві – золоті) і шість медалей на чемпіонатах Європи (три з них – золоті). Він також переміг на Других Європейських іграх 2019 року.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

