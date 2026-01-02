Український баскетболіст Михайлюк повернувся до стартового складу «Юта Джаз»

Святослав Михайлюк в цьому сезоні зіграв 31 матч в НБА

Український захисник Святослав Михайлюк повернувся до стартової п'ятірки «Юти Джаз» після пропущеного матчу проти «Бостона» і відіграв 24 хвилини у матчі проти «Лос-Анджелес Кліпперс». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

За відведений час українець набрав 5 очок (1/4 двоочкові, 1/5 триочкові), зробив 2 підбирання, 1 передачу при 1 фолі.

«Юта» поступилась в матчі 101:118, програвши останню чверть 20:36. «Джаз» опустилися з 11-го на 12-те місце у таблиці Західної конференції – дозволили випередити себе саме «Кліпперс» . У доробку «Юти» 12 перемог у 33 поєдинках.

Святослав Михайлюк в цьому сезоні зіграв 31 матч в НБА (всі у старті), граючи в середньому 24.7 хвилин, набираючи 9.0 очка, 2.6 підбирання, 1.9 передачу.

Наступний матч «Юта» зіграє проти «Голден Стейт Ворріорз» у ніч на неділю, 4 січня.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0