У віці 100 років пішов з життя колишній пілот Формули-1 да Сілва Рамос

Колишній пілот Формули-1 бразилець Ермано Жуан да Сілва Рамос помер 4 травня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Autosport.

Легендарному бразильцю було 100 років.

Уродженець Парижа (Франція) да Сілва Рамос виступав у Формулі-1 під прапором Бразилії

Він дебютував у «Королівських перегонах» 19 червня 1955 року на Гран-прі Нідерландів. Найкращим результатом у його кар'єрі стало п'яте місце на Гран-прі Монако 1956.

Бразилець був останнім живим учасником трагічного марафону «24 години Ле-Мана» 1955 року. Тоді внаслідок аварії загинули пілот та близько 80 глядачів.

