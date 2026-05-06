У віці 100 років пішов з життя колишній пілот Формули-1 да Сілва Рамос

Артем Худолєєв
У віці 100 років пішов з життя колишній пілот Формули-1 да Сілва Рамос
Колишній пілот Формули-1 бразилець Ермано Жуан да Сілва Рамос помер 4 травня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Autosport.

Легендарному бразильцю було 100 років.

Уродженець Парижа (Франція) да Сілва Рамос виступав у Формулі-1 під прапором Бразилії

Він дебютував у «Королівських перегонах» 19 червня 1955 року на Гран-прі Нідерландів. Найкращим результатом у його кар'єрі стало п'яте місце на Гран-прі Монако 1956.

Бразилець був останнім живим учасником трагічного марафону «24 години Ле-Мана» 1955 року. Тоді внаслідок аварії загинули пілот та близько 80 глядачів.

Нагадаємо, під час пожежі у власному будинку в окупованому Луганську загинув колишній воротар «Зорі» Василь Занін.

Василь Занін народився 10 березня 1962 року в Луганську. Був вихованцем луганської «Зорі». У складі команди виступав з 1985 по 1986 рік. Зіграв 53 матчі, пропустив 45 м'ячів

Занін був чемпіоном УРСР та Другої ліги СРСР 1986 року.

Також виступав у командах: «Стаханівець» (Стаханов, 1980 рік), «Торпедо» (Таганрог, 1981-1984, 1987-1988 роки), «Шахтар» (Лутугино, 1989 рік), «Шахтар» (Шахти, 1990 рік), «Вагонобудівник» (Стаханов, 1992-1993 роки), «Шахтар» (Луганськ, 1992-1993 роки).

«Був по вуха у боргах». ЗСУ на фронті ліквідували російського футбольного тренера
Костюк передала 1 млн євро ЗСУ? Тенісистка відреагувала на фейк, який поширюється у мережі
У віці 100 років пішов з життя колишній пілот Формули-1 да Сілва Рамос
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Збірна України з пляжного футболу поступилася в товариському матчі Португалії
Титулований тренер виставив ультиматум чемпіону Італії минулого сезону
