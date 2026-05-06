Колишній напарник Ферстаппена отримав варіант повернення у Формулу-1 – ЗМІ

Антон Федорців
Юкі Цуноду сватають назад у бойові пілоти Королеви автоспорту
фото: Reuters

У пелотоні назріває перша заміна пілота цьогоріч

Стайня «Хаас» розгляне заміну французького гонщика Естебана Окона на японця Юкі Цуноду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на F1 Oversteer.

В основного пілота американської команди виник конфлікт із керівником «Хааса» Аяо Комацу. Новий оберт стався під час Гран-прі Маямі. Тепер у паддоку поповзли чутки про близьке звільнення Окона.

Головним претендентом на потенційно вакантне місце став ексгонщик «Ред Булла». Цунода наразі залишається резервістом стайні. Проте, «Хаас» у рамках співпраці з «Тойотою» спробує переманити японського пілота.

Цунода виступав у Формулі-1 в 2021-2025 роках. Він жодного разу не піднявся на подіум і проїхав одне найшвидше коло. Найкращий результат японця в гонках – 4-те місце на Гран-прі Абу-Дабі в 2021 році.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Маямі

З трьома перемогами в чотирьох етапах лідерство зміцнив Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса». Італієць набрав 100 очок. Він уже на 20 пунктів випереджає партнера по команді Джорджа Расселла.

Далі в загальному заліку пілотів розташувалися Леклер (59 очок) і чинний чемпіон Ландо Норріс із «Макларена» з Гемілтона (по 51). Оскар Піастрі («Макларен») набрав 43 пункти. В активі Ферстаппена лише 26 балів.

Стайня «Мерседес» лідирує і в Кубку конструкторів (180 очок). Далі розташувалися «Феррарі» (110 пунктів) і «Макларен» (94). «Ред Булл» наразі набрав 30 балів.

Коли наступний етап сезону-2026

Пауза після Гран-прі Маямі триватиме три тижні. Наступний етап – Гран-прі Канади. На Автодромі імені Жиля Вільньова в Монреалі пілоти змагатимуться 22-24 травня. Торік у Квебеку тріумфував Расселл, а Ферстаппен і Антонеллі доповнили його на подіумі.

До слова, раніше помер експілот Формули-1 Алессандро Дзанарді. Італійцю було 59 років. Після втрати двох ніг він чотири рази став паралімпійським чемпіоном.

Нагадаємо, нещодавно Гран-прі Туреччини повернувся у календар Формули-1. «Істанбул Парк» уклав із чемпіонатом контракт на п'ять сезонів. Перший етап відбудеться у 2027 році.

Теги: Формула-1

