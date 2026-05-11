Керівник «Макларена» запропонував реформу календаря Формули-1

Антон Федорців
Зак Браун висунув цікаву ідею
фото: Reuters

Функціонер підтримав розширення географії етапів, але з іншим підходом

Виконавчий директор стайні «Макларен» Зак Браун висунув ідею постійних і змінних гран-прі в графіку Формули-1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RacingNews365.

Бос чемпіонської команди запропонував свій варіант реформи календаря. Він закликав закріпити 20 постійних етапів. Натомість ще вісім гран-прі змінюватимуть один одного.

«Є країни, що вишиковуються у чергу за гран-прі. Тепер нам доводиться чергувати деякі гран-прі. Тож я думаю, що нам треба, і я підтримав би цю ідею, закріпити 20 постійних гран-прі, а ще, можливо, вісім хай ротуються раз на два роки. Це спосіб географічно розширитися до 28 ринків, але ми не можемо проводити понад 24 гонки на рік – графік і так доволі жорсткий», – заявив Браун.

Формула-1 на сезон-2026 запланувала 24 етапи. Проте, згодом із календаря вибули Гран-прі Бахрейну та Гран-прі Саудівської Аравії через нестабільність на Близькому Сході. У наступному році турецький Стамбул і португальський Портіман замінять іспанську Барселону та нідерландський Зандворт.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Маямі

З трьома перемогами в чотирьох етапах лідерство зміцнив Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса». Італієць набрав 100 очок. Він уже на 20 пунктів випереджає партнера по команді Джорджа Расселла.

Далі в загальному заліку пілотів розташувалися Леклер (59 очок) і чинний чемпіон Ландо Норріс із «Макларена» з Гемілтона (по 51). Оскар Піастрі («Макларен») набрав 43 пункти. В активі Ферстаппена лише 26 балів.

Стайня «Мерседес» лідирує і в Кубку конструкторів (180 очок). Далі розташувалися «Феррарі» (110 пунктів) і «Макларен» (94). «Ред Булл» наразі набрав 30 балів.

Коли наступний етап сезону-2026

Пауза після Гран-прі Маямі триватиме три тижні. Наступний етап – Гран-прі Канади. На Автодромі імені Жиля Вільньова в Монреалі пілоти змагатимуться 22-24 травня. Торік у Квебеку тріумфував Расселл, а Ферстаппен і Антонеллі доповнили його на подіумі.

До слова, раніше помер експілот Формули-1 Алессандро Дзанарді. Італійцю було 59 років. Після втрати двох ніг він чотири рази став паралімпійським чемпіоном.

Нагадаємо, нещодавно Гран-прі Туреччини повернувся у календар Формули-1. «Істанбул Парк» уклав із чемпіонатом контракт на п'ять сезонів. Перший етап відбудеться у 2027 році.

