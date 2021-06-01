«Реал» назвав ім’я нового головного тренера

Місце Зінедіна Зідана займе тренер «Евертона» Карло Анчелотті

Мадридський «Реал» знайшов заміну Зінедіну Зідану, котрий пішов у відставку після завершення сезону. Новим-старим головним тренером «королівського клубу» став наставник «Евертона» Карло Анчелотті.

«Карло Анчелотті буде новим тренером основної команди наступні три сезони», – повідомляє прес-служба «Реала».

Анчелотті тренував «Реал» з 2013 по 2015 рік. У своєму першому сезоні в клубі він привів «вершкових» до перемоги в Лізі чемпіонів, яка стала для мадридців 10-ю в історії і першою з 2002 року. Після відставки італієць очолював «Баварію» і «Наполі», а 2019 року прийшов у «Евертон».

«Хотів би подякувати раді директорів, гравцям і вболівальникам «Евертона» за величезну підтримку, яку всі ви мені надавали. Я повністю поважаю всіх, хто пов'язаний з «Евертоном», і сподіваюся, що вони зможуть реалізувати можливості, які відкриваються перед ними. Хоча мені сподобалося працювати в «Евертоні», мені випала неймовірна можливість. Вважаю, що це правильний крок для мене і моєї сім'ї в даний час», – наводить слова Анчелотті прес-служба «Евертона».