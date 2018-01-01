«Реал Сосьєдад» вже знайшов заміну молодому голкіперу «Зорі»

Іспанський клуб близький до підписання воротаря «Атлетико»

Клуб із Сан-Себастьяна, який вирішив відмовитися від варіанту з підписанням воротаря «Зорі» Андрія Луніна, швидко знайшов йому заміну. За гравцем «Зорі» також стежили гранди АПЛ – «Ліверпуль», «Манчестер Сіті» й «Арсенал». Журналіст місцевого видання Сан-Себастьяна Noticias de



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Андрій Лунін. Фото: ФФУ

Іспанський клуб близький до підписання воротаря «Атлетико»

Клуб із Сан-Себастьяна, який вирішив відмовитися від варіанту з підписанням воротаря «Зорі» Андрія Луніна, швидко знайшов йому заміну.

За гравцем «Зорі» також стежили гранди АПЛ – «Ліверпуль», «Манчестер Сіті» й «Арсенал».

Журналіст місцевого видання Сан-Себастьяна Noticias de Gipuzkoa Мікель Рекальде розповів «Футбол 24», що найближчим часом «Реал Сосьєдад» має оформити трансфер голкіпера мадридського «Атлетико» Мігеля Анхеля Мойя.

І вже в четвер він може дебютувати у новій команді в матчі проти «Бетіса».

Цей 33-річний воротар встиг пограти за «Мальорку», «Валенсію» та «Хетафе», звідки у 2014 році перейшов у «Атлетико».

Там він не зміг втримати конкуренцію зі словенцем Яном Облаком, який вже кілька сезонів є основним голкіпером «матрацників».