А от у «Реал Сосьєдад» Андрій Лунін точно не перейде

Голкіпер «Зорі» Андрій Лунін вів активні переговори з іспанським клубом. Однак «Реал Сосьєдад» відмовився від трансферу. Іспанський клуб збирався підписати Луніна влітку 2018 року. Як інформує Mundo Deportivo, «Сосьєдад» був дуже близьким до узгодження контракту з 19-річним воротарем: батьки українця відвідали



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Андрій Лунін з коханою. Фото Інстаграм

А от у «Реал Сосьєдад» Андрій Лунін точно не перейде

Голкіпер «Зорі» Андрій Лунін вів активні переговори з іспанським клубом. Однак «Реал Сосьєдад» відмовився від трансферу.

Іспанський клуб збирався підписати Луніна влітку 2018 року.

Як інформує Mundo Deportivo, «Сосьєдад» був дуже близьким до узгодження контракту з 19-річним воротарем: батьки українця відвідали Сан-Себастьян, а делегація басків прибула у Київ на перемовини.

Однак у підсумку трансфер зірвався.

Лунін почав отримувати безліч пропозиції зі всієї Європи. Зокрема, «Реал» Мадрид стежив за Андрієм і збирав дані з його матчів у сезоні-2017/18.

Раніше була інформація, що до підписання Максима Коваля молодого воротаря хотів «Депортиво».

За гравцем «Зорі» також стежили гранди АПЛ – «Ліверпуль», «Манчестер Сіті» й «Арсенал».

«Реал Сосьєдад» же переключився на іспанський ринок воротарів.

У команду влітку на правах вільного агента можуть перебратись досвідчені Вісенте Гуайта («Хетафе») або Пау Лопес («Еспаньйол»).

Джерело: Футбол 24