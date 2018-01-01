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    «Реал» влітку хоче витратити на трансфери 500 мільйонів євро

    Мадридці зможуть побити свій власний рекорд
    Керівництво «Реала» має намір витратити влітку на трансфери рекордні для світового футболу 500 мільйонів євро. У планах вершкових - вінгер «Челсі» Еден Азар і нападаючий «Тоттенгема» Харрі Кейн, за яких клуб готовий заплатити за 200 мільйонів євро, а також воротар «МЮ» Давід де Хеа. За нього
    • Сьогодні, 12:20
    • Розсилка
    <p>Керівництво &laquo;Реалу&raquo;. Фото: Getty Images</p>

    Керівництво «Реалу». Фото: Getty Images

    Мадридці зможуть побити свій власний рекорд

    Керівництво «Реала» має намір витратити влітку на трансфери рекордні для світового футболу 500 мільйонів євро.

    У планах вершкових - вінгер «Челсі» Еден Азар і нападаючий «Тоттенгема» Харрі Кейн, за яких клуб готовий заплатити за 200 мільйонів євро, а також воротар «МЮ» Давід де Хеа. За нього «Мадрид» зможе запропонувати 100 мільйонів євро.

    Якщо мадридці здійснять покупки, то зможуть побити свій власний рекорд, встановлений ще в 2009-му - тоді на «Сантьяго Бернабеу» ряд гравців, в числі яких були Кріштіану Роналду і Кака, перебралися за 257,4 мільйона євро. Про це повідомляє Daily Mail.

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