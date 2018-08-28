«Реал» знайшов заміну Роналду в Англії



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Рагім Стерлінг. Фото Getty Images

«Вершкові» планують підсилити склад Рагімом Стерлінгом

«Реал» відновив інтерес до нападника «Манчестер Сіті» Рагіма Стерлінга.

Як стверджує Sky Sports, скаути «королівського клубу» спостерігатимуть за 23-річним англійцем під час матчу між збірними Іспанії й Англії у Лізі націй, який відбудеться 8 вересня.

Повідомляється, що «Реал» буде готовий придбати Стерлінга у січні.

Нагадаємо, цього літа «королівський клуб» позбувся нападника Кріштіану Роналду, який перейшов у «Ювентус».

Саме тому «Реал» веде активний пошук кандидатів на заміну 33-річному португальцю.

Стерлінг виступає за «Манчестер Сіті» з 2015 року. У складі «містян» він ставав чемпіоном Англії.

У поточному сезоні нападник провів два матчі у чемпіонаті Англії та забив один гол.

Зауважимо, що акції «Ювентуса» виросли на 55% після трансферу Роналду.

Джерело: Спорт-Экспресс