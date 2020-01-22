Реальний план чи «золоті верби»? Заммінстра представив стратегію розвитку спорту до 2032 року



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У Володимира Шуміліна амбітні плани Укрінформ

Першим результатом має бути входження у топ-20 на Олімпіаді-2024

Заступник міністра міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін презентував стратегію розвитку спорту до 2032 року.

Український спорт розвиватиметься під новим брендом - U-sport.

За словами пана Шуміліна, модель розвитку спорту – європейська, британська, де держава і приватний бізнес порівну фінансують спорт.

Вектори розвитку

Спорт вищих досягнень – потрібно розвивати, не знижувати планку.

Масовий спорт – 40% від усього населення країни повинні бути фізично активними.

Інфраструктура – вирішити проблему в законодавстві, яка не дозволяє будувати мультифункціональні палаци спорту з басейном та ігровим майданчиком. У спорудженні повинні бути умови, що відповідають не тільки спортивним нормам, а й глядацьким, а також організації трансляцій.

Інституціоналізація спорту – в основі федерацій повинні бути спортивні клуби, закони про спорт повинні бути приведені в порядок.

Спортивний бізнес - «гроші повинні ходити за послугою», спорт повинен бути частиною економіки держави.

Відповідно до стратегії буде три етапи реформи українського спорту: 2020-23, 2024-27 та 2028-32 рр.

Цілі першого етапу

2019 рік – декларування переходу від совєцької моделі спорту до світових стандартів автономії спорту.

2020 рік – закінчення законодавчих процесів; початок перших програм реалізації Стратегії.

2021-23 роки – запущена нова система управління спортом.

Якими мають бути результати на 2024 рік

- є підстави вважати, що відсоток займаються спортом українців зросте до 40%;

- реалізовується державна індивідуальна підтримка топ-100 елітних спортсменів;

- Україна входить у топ-20 Олімпійських ігор у Парижі-2024;

- кожній області України регулярно проводяться регіональні та національні змагання різних рівнів;

- у кожній області запущені 24 мультиспортивних центри, 24 активних парки, 100+ стадіонів нового покоління;

- центр олімпійської підготовки в Конча-Заспі оновлений і є частиною міжнародної мережі тренувальних центрів;

- українські спортсмени є відомими на рівні зірок шоу-бізнесу;

- міста України щороку приймають міжнародні змагання класу А.