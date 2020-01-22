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    Реальний план чи «золоті верби»? Заммінстра представив стратегію розвитку спорту до 2032 року

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    У Володимира Шуміліна амбітні плани - Реальний план чи «золоті верби»? Заммінстра представив стратегію розвитку спорту до 2032 року
    У Володимира Шуміліна амбітні плани
    Укрінформ

    Першим результатом має бути входження у топ-20 на Олімпіаді-2024

    Заступник міністра міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін презентував стратегію розвитку спорту до 2032 року.

    Український спорт розвиватиметься під новим брендом - U-sport.

    За словами пана Шуміліна, модель розвитку спорту – європейська, британська, де держава і приватний бізнес порівну фінансують спорт.

    Вектори розвитку

    Спорт вищих досягнень – потрібно розвивати, не знижувати планку.

    Масовий спорт – 40% від усього населення країни повинні бути фізично активними.

    Інфраструктура – вирішити проблему в законодавстві, яка не дозволяє будувати мультифункціональні палаци спорту з басейном та ігровим майданчиком. У спорудженні повинні бути умови, що відповідають не тільки спортивним нормам, а й глядацьким, а також організації трансляцій.

    Інституціоналізація спорту – в основі федерацій повинні бути спортивні клуби, закони про спорт повинні бути приведені в порядок.

    Спортивний бізнес - «гроші повинні ходити за послугою», спорт повинен бути частиною економіки держави.

    Відповідно до стратегії буде три етапи реформи українського спорту: 2020-23, 2024-27 та 2028-32 рр.

    Цілі першого етапу

    2019 рік – декларування переходу від совєцької моделі спорту до світових стандартів автономії спорту.

    2020 рік – закінчення законодавчих процесів; початок перших програм реалізації Стратегії.

    2021-23 роки – запущена нова система управління спортом.

    Якими мають бути результати на 2024 рік

    -  є підстави вважати, що відсоток займаються спортом українців зросте до 40%;

    - реалізовується державна індивідуальна підтримка топ-100 елітних спортсменів;

    - Україна входить у топ-20 Олімпійських ігор у Парижі-2024;

    - кожній області України регулярно проводяться регіональні та національні змагання різних рівнів;

    - у кожній області запущені 24 мультиспортивних центри, 24 активних парки, 100+ стадіонів нового покоління;

    - центр олімпійської підготовки в Конча-Заспі оновлений і є частиною міжнародної мережі тренувальних центрів;

    - українські спортсмени є відомими на рівні зірок шоу-бізнесу;

    - міста України щороку приймають міжнародні змагання класу А.

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    спорт Мінмолодьспорт Володимир Шумілін
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